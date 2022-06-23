На Буковині шкуродера, який жорстоко вбив павича, взяли під варту

На Буковині шкуродера, який жорстоко вбив павича, взяли під варту

Наступні 60 діб шкуродер проведе за ґратами.

У Чернівецькій області молодикові, який заради розваги жорстоко вбив павича, обрали запобіжний захід.

Про це інформує Чернівецька обласна прокуратура

Буковинцю, який з особливою жорстокістю вдарив павичем об землю, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Наступні 60 діб шкуродер проведе за ґратами.

18-річному зловмисникові інкримінують ст. 299 ККУ (жорстоке поводження з тваринами). Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, що на Буковині молодик, який відпочивав на природі з друзями, жорстоко вбив павича. На відео видно, як молодик у стані алкогольного сп’яніння спіймав та почав розмахувати павичем. Птах спочатку махав крилами, але живодер кілька разів жорстоко вдарив ним об землю.

Увага 18+. Відео містить нецензурну лексику і сцени насильства.

Раніше повідомлялося, що на Сумщині РФ "денацифікувала" ферму з коровами, десятки тварин постраждали.

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