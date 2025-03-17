На Буковині сім'я отруїлася грибами: жінка померла, чоловік та син – у лікарні

Попередньо встановлено, що напередодні вони їли гриби.
У місті Новодністровськ Чернівецької області родина отруїлася грибами – мати померла, батько й син перебувають у лікарні.
Про це передає пресслужба ДСНС.
Родичі потерпілих звернулися до поліції, оскільки сім’я перестала виходити на зв’язок. Рятувальники вирішили взламати двері квартири.
Всередині виявили трьох людей: 57-річного чоловіка, 47-річну жінку та 15-річного сина. На жаль, жінка вже не подавала ознак життя, а чоловік і дитина перебували без свідомості. Попередньо встановлено, що напередодні вони їли гриби.
Працівники ДСНС закликають – якщо ви не впевнені, що гриби їстівні, – не вживайте їх та не купуйте гриби на стихійних ринках. При перших симптомах отруєння треба негайно звернутися до лікаря. У таких випадках вирішальна кожна хвилина.
Раніше повідомлялося, що в Запоріжжі госпіталізували трьох людей після вживання грибів.
Читайте також:
- На Тернопільщині багатодітна родина отруїлася грибами, 2-річна дитина померла у лікарні
- У Києві чоловік підмішував отруту в їжу своєї дружини, поки та не померла: деталі та фото від прокуратури
- На Рівненщині чадним газом отруїлися двоє жінок і двоє дітей: що відомо