На Буковині сім'я отруїлася грибами: жінка померла, чоловік та син – у лікарні

У місті Новодністровськ Чернівецької області родина отруїлася грибами – мати померла, батько й син перебувають у лікарні.

Про це передає пресслужба ДСНС.

Родичі потерпілих звернулися до поліції, оскільки сім’я перестала виходити на зв’язок. Рятувальники вирішили взламати двері квартири.

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Всередині виявили трьох людей: 57-річного чоловіка, 47-річну жінку та 15-річного сина. На жаль, жінка вже не подавала ознак життя, а чоловік і дитина перебували без свідомості. Попередньо встановлено, що напередодні вони їли гриби.

Працівники ДСНС закликають – якщо ви не впевнені, що гриби їстівні, – не вживайте їх та не купуйте гриби на стихійних ринках. При перших симптомах отруєння треба негайно звернутися до лікаря. У таких випадках вирішальна кожна хвилина.

Раніше повідомлялося, що в Запоріжжі госпіталізували трьох людей після вживання грибів.

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