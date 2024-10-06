На Буковині скандальний митрополит вимагав у ТЦК "віддати йому дітей": як відреагуали військові

Митрополит Банченський УПЦ МП Лонгин разом зі ще десятком людей він протестував під ТЦК та СП. Він заявив, що нібито його названого сина хочуть мобілізувати.

Відповідне відео він опублікував на своєму YouTube-каналі.

На ньому митрополит звернувся до президента України Володимира Зеленського, в якому розповів, що "на війну забирають двох сиріток".

Митроплит розповідав про одного чоловіка, у якого двоє дітей 3 та 4 років і вагітна дружина, що днями має народити.

Ба більше, він заявив, що вагітна дружина прочекала чоловіка «цілий день, голодна та під дощем» під стінами ТЦК, який він назвав «тюрмою».

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"У мене 10 синів на війні. Три інваліди лежать удома в ліжку. Я хочу, щоб нас послухав президент України. Я інвалід I групи" — заявив митрополит.

На ще одному відео Лонгин з вимогою "віддати дітей" блокує рух службового автомобіля та авто.

Що кажуть військові

Як натомість зазначили у ТЦК та СП, чоловік, про якого розповів Лонгин, не надав під час перевірки документи, зокрема й про право на відстрочку.

Його відвезли до об’єднаного центру мобілізації, де, за словами представників ТЦК, він "поводився адекватно".

"Скарг щодо дій військових чоловік також не мав. А після того, як він надав документи, йому оформили відстрочку," - йдеться у повідомленні військкомату.

Тоді як, наголосили у ТЦК, митрополит намагався завадити заходам мобілізації, провокував конфлікт і перешкоджав руху транспорту.

Що відомо про митрополита

Митрополит Лонгин (у миру Михайло Жар) є настоятелем Свято-Вознесенського чоловічого монастиря Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП. Митрополит отримав звання Героя України від президента Віктора Ющенка. Однак прославився він різними заявами.

Раніше ми писали, що до представника омбудсмана у Закарпатській області звернулася місцева мешканка, яка повідомила, що її батька начебто незаконно затримали працівники ТЦК, а після побоїв він помер.

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