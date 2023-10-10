На Буковині стоматолог відмовився від мобілізації через висновок ВЛК: його суворо покарали

Про свої хвороби чоловік дізнався вже після отримання повістки.

У Чернівецькій області до 3 років позбавлення волі засудили стоматолога, який відмовився брати повістку без свого адвоката, наполягаючи на тому, що "ВЛК його повністю не оглянула", а у нього були складні хвороби. Таким чином чоловік ухилився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Заставнівського районного суду Чернівецької області.

Чоловік двічі відмовився від мобілізації

За даними суду, 4 травня 2022 року чоловік отримав повістку для проходження служби в армії під час мобілізації. ВЛК визнала його придатним до служби у ЗСУ. Проте чоловік відмовився від відправлятись до навчального центру та мобілізації.

У липні 2022 року він знову отримав повістку, проте проігнорував мобілізацію. Він порадив військкомам "залишити повістку собі".

Чоловік відмовився від мобілізації, бо нібито був хворий

На суді підозрюваний повідомив, що у травні 2022 року ВЛК визнала його придатним для служби в армії, проте чоловік наполягав, що проходив огляд лише у лікаря-офтальмолога та відмовився підписувати повістку про відправлення на службу в ЗСУ, оскільки хотів, щоб його оглянули усі медики. Коли чоловіку нібито не дозволили вийти із військкомату, щоб зателефонувати своєму адвокату, він викликав поліцію.

27 липня він знову прибув до військкомату, де йому намагались вручити повістку, проте він її не взяв, оскільки вважав, що військово-лікарська комісія повністю його не оглянула. На суді підозрюваний заявив, що у нього є такі хвороби, як-от: сенсибілізуюча астма, легенева недостатність; множинні хрящові грижі; жовчно-кам`яна хвороба з конкрементом, що потребує хірургічного втручання.

Свідчення підозрюваного / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Працівники військкомату та ВЛК на суді заявили, що чоловік проходив спрощену комісію, оскільки він скаржився лише на поганий зір, проте під час огляду це не підтвердилось.

Факти відмови чоловіка від повісток працівники ТЦК і СП знімали на відео.

Чоловік раптово захворів після отримання двох повісток

Суд зауважив, що чоловік не звертався до Центральної військово-лікарської комісії для перегляду висновку ВЛК. Також усі довідки про його нібито хвороби він отримав уже після того, як йому намагались двічі вручити повістки, від яких той відмовився. Суд вважає, що стан здоров'я призовника не міг так різко погіршитись.

Суддя врахував і той момент, що у чоловіка є гарна характеристика: він працює стоматологом, виховує разом із дружиною дитину, утримує родину та раніше його не судили.

Чоловіка визнали винним за ст. 336 КК України та засудили до 3 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Кривому Розі чоловік відмовився від мобілізації, бо "присягнув на вірність Росії".

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