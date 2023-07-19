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На Буковині священника оштрафували на 102 тисячі грн через хитру схему заробітків на ухилянтах

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Марія БойкоМарія Бойко
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На Буковині священника оштрафували на 102 тисячі грн через хитру схему заробітків на ухилянтах

Священник переправляв ухилянтів за кордон / Фото: pixabay.com

Священник провину визнав та розкаявся.

На Буковині на 102 тисячі гривень оштрафували священника Свято-Вознесенського чоловічого монастиря. Він разом зі спільниками за 4 тисячі доларів переправляли ухилянтів за кордон. 

Про це йдеться у вироку Сторожинецького районного суду. 

За даними суду, священник та його спільник підшукали трьох чоловіків, які підлягали мобілізації. Вони за 4 тисячі доларів пообіцяли переправити їх за кордон. 

Після цього священник привіз ухилянтів на територію монастиря. Далі він зі спільниками, орієнтуючись на місцевості, вивіз чоловіків до кордону з Румунією. Ухилянтам вдалось покинути Україну. 

На суді священник уклав угоду з прокурором та визнав провину. Суд врахував це та те, що підозрюваний опікується людиною з обмеженими можливостями. 

Священника визнали винним за за ст. 332 ч.2 КК України та оштрафували на 102 тисячі грн. 

Нагадаємо, у пункті пропуску "Малі Селменці", що на Закарпатті, прикордонники 18 липня затримали громадянина України, який намагався незаконно потрапити до Словаччини. Юнак спробував перебігти кордон, щоб уникнути перевірок. 

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Дата публікації
Перегляди
726
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