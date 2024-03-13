На Буковині священники УПЦ МП відмовилися молитися на похороні загиблого героя

Священники УПЦ Московського патріархату знову вляпалися у скандал – цього разу на Буковини вони відмовилися молитися під час похорону загиблого військового.

Про це повідомив священник ПЦУ Роман Грищук.

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"Пам'ятаєте, як Онуфрій.. зневажив воїнів у Верховній Раді (йдеться про інцидент 2015 р. у Верховній Раді, коли глава УПЦ МП Онуфрій разом з двома іншими ієрархами не встали під час вшанування Героїв України. – Ред.), демонстративно не встаючи під час їх пошанування? А на Буковині є такі, які не те що не встають, а демонстративно сідають, коли за Героя, що віддав життя за Україну, читається Євангеліє українською мовою", – розповів Роман Грищук.

За його словами, інцидент стався у селі Коровія поблизу Чернівців. Церква там належить до Московського патріархату, а богослужіння відправляються румунською мовою, хоча половина села – українці.

Проте родичі загиблого героя вирішили, щоб похорон захисника відправили священники ПЦУ українською мовою. Священники УПЦ МП дозволили це зробити, проте, за словами Грищука, "всіляко демонстрували зневагу до богослужіння".

"На наше здивування, у храмі було зо 15 священників Московського патріархату і всі вони тільки показалися з вівтаря, поклали по свічці і зайшли назад.

Але молитися за воїна вони з нами відмовилися, не хрестилися, не кланялися, показово зневажали богослужіння! Пересміхувалися у вівтарі з хлопцями спортивної статури, які незрозуміло що там робили. Верхом зневаги до воїна і молитви за нього було показове присідання саме на Євангельському читанні, коли, навпаки, вони мали б стати на коліна", – розповів священник ПЦУ.

Роман Грищук додав, що потім один зі священників МП підійшов до нього й хотів вирвати телефон зі знятим відео, бо, мовляв, не хоче, щоб це бачили люди.

Раніше повідомлялося, що на Волині дружина священника УПЦ МП заявила, що українська мова – "некрасіва".

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