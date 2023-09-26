На Буковині у чоловіків конфіскували майно та відправили до в'язниці через ухилянтів: що вони накоїли

У Чернівецькій області до 2 років позбавлення волі з конфіскацією майна (крім житла) засудили чоловіків, які допомагали ухилянтам тікати до Румунії, проте їх затримали прикордонники.

Про це йдеться у вироках Сторожинецького районного суду Чернівецької області.

За даними суду, обоє підозрювані - жителі прикордонного с. Іжівці Сторожинецького району Чернівецької області. Вони та ще одна невстановлена особа вирішили почати заробляти на ухилянтах.

Спільник чоловіків на початку грудня 2022 року передав одному підозрюваному 450 євро, а іншому - 400. За це жителі села повинні були провести через кордон двох ухилянтів. Проте за 200 метрів від українсько-румунського кордону, у лісі, ухилянтів та переправників затримали прикордонники.

Матеріали справи одного із підсудних / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

На суді обидва чоловіки провину визнали та розкаялись. Один з них заявив, що перерахує заставу у розмірі 161 040 грн. на допомогу Збройних сил України. Інший підтвердив, що теж має намір перерахувати заставу - 80 520 грн на допомогу українській армії.

Сторожинецький районний суд визнав обох чоловіків винними за ст.332 ч.3 КК України (перетинання державного кордону України без законних підстав в умовах особливого періоду або правового режиму воєнного стану). Їх засудили до 2 років позбавлення волі з конфіскацією майна, крім житла. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, у Тернополі мобілізований отримав 5 років в'язниці.

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