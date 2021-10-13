На Буковині у "швидкій" помер італієць, якому відмовили у госпіталізації дві лікарні

На Буковині у "швидкій" помер італієць, якому відмовили у госпіталізації дві лікарні

72-річний чоловік, якого у вкрай тяжкому стані дві години возили по лікарнях, помер дорогою до третьої клініки.

У Чернівецькій області в машині швидкої допомоги помер 72-річний громадянин Італії. У реанімації Сторожинецької районної та Чернівецької обласної лікарні йому відмовили у госпіталізації.

Про це повідомляють журналісти ТСН.

72-річний чоловік впав у діабетичну кому. Родичі викликали "швидку допомогу", яка негайно повезла пацієнта до Сторожинецької лікарні. Утім, там пояснили, що допомогти не можуть, адже заклад ковідний і реанімація заповнена.

Медики "швидкої" рушили за 25 кілометрів до обласної лікарні. Однак і там через пандемію хворого скерували до іншого закладу. Урешті, чоловік, якого у вкрай тяжкому стані дві години возили по лікарнях, помер дорогою до третьої клініки. Хто винен у цій смерті — тепер з’ясовують в Обласному департаменті охорони здоров’я.

"Намагалися реанімувати, але наразі є такі загострення станів, що надати якісну медичну допомогу в автомобілі швидкої допомоги неможливо, треба це робити в умовах стаціонару. В стаціонар не прийняли. Аргумент — те, що наразі ця лікарня ковідна", — розповів директор Чернівецького центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Єленєв.

Нагадаємо, що ситуація із розповсюдженням коронавірусу в Києві стрімко погіршується. Відділення столичних лікарень, що приймають хворих на COVID-19, заповнені майже на 47%.

Раніше у Міністерстві охорони здоров'я пояснили, за яких симптомів та у якому стані пацієнту може знадобитись госпіталізація.

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