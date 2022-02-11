На Буковині вантажівка протаранила маршрутку, в якій було семеро пасажирів: фото

На Буковині вантажівка протаранила маршрутку, в якій було семеро пасажирів: фото

Одну із постраждалих госпіталізували із травмою хребта.

У п’ятницю, 11 лютого, у селищі Лужани Чернівецької області вантажівка MAN врізалася у припарковане маршрутне таксі Mercedes-Benz 312. Від удару мікроавтобус із пасажирами перекинувся.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

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На момент зіткнення у маршрутці перебував 48-річний водій та семеро пасажирів. Усіх постраждалих доправили до лікарні для огляду лікарів, одну з пасажирок довелося госпіталізувати із забоєм поперекового відділу хребта.

Правоохоронці зауважили, що причиною ДТП стало те, що 32-річний водій вантажівки не обрав безпечної швидкості руху та дистанції. Всі обставини аварії встановлюються.

Нагадаємо, напередодні в Одеській області у ДТП потрапили вантажівка та легковий автомобіль. На місці аварії загинуло троє людей.

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