На Буковині відкриють два нові пункти пропуску на кордоні з Румунією

На Буковині відкриють два нові пункти пропуску на кордоні з Румунією

Через велику кількість транспортних засобів та людей, які перетинають кордон через війну Росії, влада вирішила розвантажити пункти пропуску.

Так, два нові пункти пропуску відкриють на кордоні з Румунією у Чернівецькій області. Зазначається, що це стало нагальною потребою.

Про це повідомили у Кабінеті міністрів України.

На Буковині через держкордон України та Румунії розпочали роботу міжнародні пункти пропуску "Дяківці" та "Красноїльськ". До слова, вони раніше були на реконструкції.

Передбачено, що пункти пропуску будуть працювати так:

ПП "Дяківці": працює для пішоходів, легкових автомобілів та автобусів, крім вантажного транспорту - з постійним режимом функціонування і цілодобовим часом роботи;

працює для пішоходів, легкових автомобілів та автобусів, крім вантажного транспорту - з постійним режимом функціонування і цілодобовим часом роботи; ПП "Красноїльськ": працює для пішохідного та автомобільного сполучення до 3,5 тонни, крім вантажного транспорту - з постійним режимом функціонування і часом роботи від 08:00 до 20:00.

"Це допоможе додатково розвантажити рух через кордон. Крім того, Україна веде перемовини з нашими європейськими сусідами, аби запустити спільні пункти пропуску та спільно проводити митний контроль, що ще більше прискорить процес проходження митниці", – заявив на засіданні Кабміну його очільник Денис Шмигаль.

До слова, торік було передбачено, що реконструкція "Дяківців" обійдеться в 173,2 млн грн, а "Красноїльська" - 166,7 млн грн.

Як повідомлялося, від початку воєнних дій громадяни України могли перетинати кордони багатьох Європейських країн без поліса "Зелена картка". Від 28 квітня поліс вимагають під час в'їзду до Польщі.

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