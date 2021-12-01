На Буковині вітер зірвав дах гімназії: учнів перевели на дистанціне навчання (фото)

За словами голова Сторожинецької громади, для відновення покрівлі витратять 340 тисяч гривень.
Сьогодні, 1 грудня, у селі Банилів-Підгірний Чернівецької області вітер зірвав частину даху гімназії. Негода пошкодила покрівлю з металочерепиці та частину дерев'яних брусів.
Про це повідомив голова Сторожинецької громади Ігор Матейчук, пише "Суспільне".
Через пошкоджену покрівлю навчального закладу учнів перевели на дистанційне навчання.
У гімназії вже розпочали ремонтні роботи, для відновлення покрівлі, за словами голови громади, витратять 340 тисяч гривень.
Нагадаємо, сильний вітер знеструмив 21 населений пункт в Івано-Франківській області.
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