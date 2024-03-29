На Буковині виявили тіло роздягнутого чоловіка: поруч знайшли військову форму

У поліції повідомили про відсутність явних ознак насильницької смерті.

У Чернівецькій області на полі в адміністративних межах села Маршинці виявили тіло невідомого чоловіка, яке пролежало тривалий час.

Про це повідомляє видання Molbuk з посиланням на речницю поліції області Кароліну Маришеву.

“Оглядом тіла за участю експерта СМЕ слідів насильницької смерті не виявлено. Наразі поліцейські проводять заходи спрямовані на встановлення особи та обставин події", – повідомила вона.

За інформацією видання "Район-Інфо", померлий був без одягу, а поруч біля нього знайдено військову форму.

Раніше місцеві видання повідомляли, що на Буковині розшукують 34-річного військового Михайла Дімітраша. Цей житель села Котелеве Чернівецького району 24 лютого пішов з дому та не повернувся.

Село Котелеве розташоване неподалік від місця, де було знайдено тіло невідомого чоловіка, смерть якого, за попередньою інформацією, настала близько місяця тому.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення кількість зниклих безвісти зросла вчетверо. Сьогодні в Україні нерозшуканими залишаються 50 150 осіб.

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