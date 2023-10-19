На Буковині військові отримали “бойове” завдання від командира: зробити ремонт в його будинку

За документами, сержант та солдат перебували на передових позиціях і отримували доплати за участь у “бойових діях”.

Командир однієї із військових частин у Чернівецькій області доручив підлеглим зробити капітальний ремонт у власному будинку. При цьому військові отримували всі виплати у повному обсязі, включно із “бойовими” доплатами - 100 тисяч грн.

Про це повідомили у четвер, 19 жовтня, у пресслужбі ДБР.

“Більшість особового складу батальйону наразі виконує бойові завдання на Сході країни. Проте фігуранти домовилися між собою про “взаємовигідну” угоду. Замість захисту країни двоє підлеглих командира залишилися на Буковині, щоб робити ремонт у його приватному будинку”, - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці провели низку обшуків, вилучили документацію та затримали двох “ремонтників”.

За документами, сержант та солдат перебували на передових позиціях і отримували доплати за участь у “бойових діях”.

Командиру військової частини оголосили підозру у перевищенні влади, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України), сержанту та солдату – в ухиленні від військової служби в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 409 КК України).

На Буковині співробітники ДБР оголосили підозру командиру військової частини / Фото: Державне бюро розслідувань

Тепер командиру військової частини загрожує до 12 років позбавлення волі, а його підлеглим – до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області співробітник військкомату налагодив протиправну схему фіктивної військової служби для футболістів.

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