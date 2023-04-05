На Буковині з ганьбою вигнали з храму священника МП, який відмовлявся відспівувати полеглого воїна (відео)

У селі Задубрівка на Буковині 5 квітня священник Московського патріархату заборонив заносити до храму тіло загиблого на війні бійця Івана Назарія.

Місцеві у селі на Буковині вигнали з храму московського священника, який відмовлявся відспівувати полеглого на війні захисника.

Про це повідомляють місцеві видання.

Зазначається, що люди, які прийшли попрощатися з військовим, майже годину стояли під церквою з проханнями занести труну загиблого до церкви.

"Нас не пускав “батюшка” Дуров, який і керував прихильниками УПЦ, які були у церкві”, - каже священник ПЦУ Віталій.

Після тривалої суперечки вірян московського патріархату разом з їхнім священником вигнали з церкви.

Похорон українського воїна відбувся українською мовою. Його відспівували священники ПЦУ. Це була перша служба українською в храмі архістратига Михайла у Задубрівці.

Слід зазначити, що віряни цієї церкви ще чотири роки тому перейшли до ПЦУ. У громади усі документи на руках, але прихильники московського патріархату не пускали до церкви вірян української церкви і не дозволяють проводити богослужіння.

Нагадаємо, зранку 8 квітня під церквою у селі Задубрівка стався конфлікт між вірянами. Священники московського патріархату не пускали до храму тіло загиблого для відспівування. Мати загиблого військового зі сльозами на очах просила пустити домовину до церкви.

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