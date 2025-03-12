На Буковині згорів чоловік під час спалювання сухої трави: фото

У Чернівецькій області рятувальники ДСНС під час ліквідації пожежі сухої трави знайшли тіло 76-річного чоловіка.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Нещасний випадок стався у селі Верхні Петрівці Петровецької територіальної громади.

Фото: ДСНС

Тим часом у місті Чернівці отримала травми та опіки 73-річна жінка, яку рятувальники виявили під час гасіння сухої трави та чагарників на відкритій території.

Фото: ДСНС

За інформацією ДСНС, минулої доби, 11 березня, в Україні внаслідок підпалу трави вигоріло 555 га землі, загалом сталося 871 загоряння.

Найбільше пожеж зафіксовано на Житомирщині (107), Львівщині (94) та Вінниччині (83).

Нагадаємо, раніше на Івано-Франківщині рятувальники виявили тіло загиблої 83-річної жінки. За попередньою інформацією, вона могла загинути внаслідок спалювання сухої трави.

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