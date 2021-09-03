На Буковині знайшли мертвим зниклого у лісі грибника

Чоловік зник безвісти 25 серпня.

На Буковині знайшли мертвим 60-річного чоловіка, який пішов по гриби до лісу і зник безвісти. Грибника шукали від 25 серпня рятувальники, лісівники, поліцейські, прикордонники і місцеві жителі.

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Про це повідомляє інформагентство АСС з посиланням на пресслужжбу поліції Чернівецької області.

Нагадаємо, востаннє чоловіка бачили 25 серпня поблизу хутора Фальків Вижницького району. Відомо, що він їхав по гриби в авто зі знайомими і забув телефон у машині, через що з ним втратився зв'язок.

Кілька сотень рятувальників, лісівників та волонтерів обійшли понад тисячу гектарів території у пошуках зниклого чоловіка, та все було марно. Пошуки ускладнювали дощі. Врешті грибника знайшли, та, на жаль, вже мертвим.

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