На Буковині зняли кумедне відео бійки двох зайців: стали на задні лапки і лупцювали одне одного

Так ці тварини поводяться у період заячих весіль.

У лісах Путильської громади Чернівецької області фотопастка зафільмувала кумедне відео бійки двох зайців. Тварини стали на задні лапки та лупцювали одне одного.

Про це повідомили у Подільському лісовому офісі ДП "Ліси України".

Фотопастка на Буковині зняла на відео момент конфлікту двох зайців. Тварини на лісовій галявині стали на задні лапки та почали бити одне одного. Лісівники зауважують, що таке найчастіше стається у "шлюбний період", коли самці влаштовують бійки за самиць.

"Зазвичай таке явище можна побачити у сезон заячих весіль. Самці бурхливо б’ються один з одним за самок. У запалі любовних пристрастей вони встають на задні лапи і самозабутньо б’ють один одного передніми лапами до тих пір, поки хтось з них не поступиться", - йдеться у повідомленні.

Фахівці зазначили, що шлюбний період у зайців може відрізнятись у залежності від їхнього виду. Деякі види можуть розмножуватися в будь-який час протягом року, а інші – лише навесні та влітку.

На Буковині зняли кумедне відео бійки двох зайців

Нагадаємо, пожежники врятували зайченя, яке ледве не загинуло через паліїв трави.

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