Дівчина "повелася" на оголошення про дистанційну роботу. / © pixabay.com

Реклама

На Буковині 15-річна дівчина стала жертвою шахраїв, шукаючи підробіток. Вона відправила «роботодавцю» більше пів мільйона грн.

Про це передає поліція Чернівецької області.

До правоохоронців звернувся 40-річний місцевий житель та повідомив про те, що його донька стала жертвою шахрайства. Зі слів батька, у соцмережах його 15-річна донька шукала підробіток на літо.

Реклама

Пообіцявши надати дистанційну роботу, невідомі особи виманили у неї 548 тисяч гривень. Дівчина довірилася нібито «роботодавцю» та самостійно перерахувала гроші батьків на невідомі банківські рахунки.

За цим фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження за ст. «шахрайство». Досудове розслідування триває.

Поліцейські рекомендують під час пошуку онлайн-заробітку дотримуватися наступних порад:

шукайте вакансії з офіційним працевлаштуванням;

не довіряйте пропозиціям незнайомців отримати гроші задарма — скоріше за все це аферисти;

в жодному разі не здійснюйте переказів коштів на невідомі рахунки;

не переходьте за підозрілими посиланнями, адже за ними може приховуватися фішинговий ресурс.

Раніше повідомлялося, що жінка заплатила пів мільйона за «юридичну допомогу» синові, якого мобілізували.

Реклама