На Буковині чоловік з ножем напав на ТЦК і порізав військовим шиї

Напад на ТЦК з ножем / © Чернівецька обласна прокуратура

У Чернівецькій області чоловік ножем порізав шиї двом працівникам ТЦК, коли його перевозили до мобілізаційного центру.

Подробицями поділилися у Чернівецькій обласній прокуратурі.

На Буковині чоловік, якого доправляли до мобілізаційного центру, скоїв замах на двох працівників ТЦК. Його затримали.

29-річний місцевий житель отримав підозру у замаху на умисне вбивство військовослужбовців та хуліганстві (ч. 2 ст. 15 п.п. 1 та 8 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 296 КК України).

За даними слідства, напад відбувся 20 квітня неподалік села Струмок Дністровського району Чернівецької області. Чоловіка відвозили до мобілізаційного центру. Під час поїздки він напав на працівників ТЦК.

Перед цим між ним і двома військовослужбовцями районного ТЦК та СП (33 та 51 років) виник конфлікт. Підозрюваний дістав ніж і завдав обом потерпілим кількох ударів у шию.

Після нападу на працівників ТЦК підозрюваний також пошкодив службовий автомобіль. Він продовжував чинити опір та вдарив одного з військовослужбовців гайковим ключем у передпліччя.

Чоловіка затримали за ст. 208 КПК України.

Працівникам ТЦК вчасно надали допомогу, вони живі. Підозрюваний наразі перебуває під вартою.

© Чернівецька обласна прокуратура

Від початку року напади на працівників ТЦК в Україні почастішали. Найбільше нападів спостерігається на Волині — там кількість атак різко зросла. Від початку повномасштабної війни там зафіксували понад 70 нападів на працівників ТЦК.

Одним з останніх є напад на ТЦК у Яворові — одному з нападників вдалося втекти. Випадок трапився пізно ввечері 17 квітня. До Яворівського РТЦК та СП, що у Львівській області, увірвалися троє осіб. Вони намагалися напасти на військовослужбовців взводу охорони. Військові змогли зупинити нападників.

У Харкові обрали запобіжний захід чоловіку, який напав з ножем на військового ТЦК. Він напав на представників ТЦК 6 квітня у Харкові. Під час своєї втечі він стріляв з пневматичного пістолета, кидав тренувальні гранати та поранив ножем у живіт одного з військових. Його оперативно затримала поліція.