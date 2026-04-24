Укрaїнa
146
1 хв

На Буковині дерева впали на дитячий майданчик: госпіталізовано двох дівчаток (фото)

Внаслідок падіння дерев, які росли поруч із дитячим майданчиком, травмувалися дві дівчинки 2015 року народження.

Світлана Несчетна
Падіння дерев на дитмайданчик / © Патрульна поліція Чернівецької області

На Буковині внаслідок падіння дерев на дитячому майданчику травмувалися двоє дітей. Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження.

Про це повідомила поліція Чернівецької області у Facebook.

Подія трапилася 23 квітня у місті Новоселиця Чернівецького району. Наразі буковинські поліцейські встановлюють обставини травмування дівчаток.

«За попередньою інформацією, внаслідок падіння дерев, які росли поруч із дитячим майданчиком, травмувалися дві дівчинки 2015 року народження. Обох дітей госпіталізували до медичних установ, їм надається необхідна допомога», — йдеться у повідомленні.

Відомості про подію слідчі поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Наразі поліцейські розслідують усі обставини події.

Нагадаємо, на Закарпатті дерево вбило 8-річну дитину. Попередньо встановлено, що дитина загинула внаслідок нещасного випадку: на неї впало дерево, яке неподалік будинку зрізав знайомий сім’ї. У момент рубання дівчинка гралася поруч, її мати перебувала в оселі. Зазнані травми виявилися смертельними — дитина померла на місці події.

