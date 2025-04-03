Кривдника затримано / © unsplash.com

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У Чернівецькій області чоловіка засуджено до 9 років позбавлення волі — він ґвалтував свою неповнолітню доньку.

Про це повідомили у прокуратурі регіону.

«Батько від 2016 до 2019 рік систематично ґвалтував свою неповнолітню доньку. Згодом дівчина завагітніла та народила від батька дитину», — йдеться у повідомленні відомства.

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Під час судового розгляду чоловік не визнав факт зґвалтування, стверджуючи, що все відбувалось за добровільною згодою, а дитину від нього донька народила, будучи вже повнолітньою.

Однак прокурор надав достатньо доказів його причетності до вчинення злочину.

До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою.

Раніше повідомлялося, що у Чернівецькій області засуджено чоловіка, який зґвалтував та пограбував 9-річну дівчинку.