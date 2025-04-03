- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 312
- Час на прочитання
- 1 хв
На Буковині дівчинка завагітніла від рідного батька — він її роками ґвалтував
Затриманий заперечує свою провину і каже, що все відбувалося за добровільною згодою.
У Чернівецькій області чоловіка засуджено до 9 років позбавлення волі — він ґвалтував свою неповнолітню доньку.
Про це повідомили у прокуратурі регіону.
«Батько від 2016 до 2019 рік систематично ґвалтував свою неповнолітню доньку. Згодом дівчина завагітніла та народила від батька дитину», — йдеться у повідомленні відомства.
Під час судового розгляду чоловік не визнав факт зґвалтування, стверджуючи, що все відбувалось за добровільною згодою, а дитину від нього донька народила, будучи вже повнолітньою.
Однак прокурор надав достатньо доказів його причетності до вчинення злочину.
До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою.
Раніше повідомлялося, що у Чернівецькій області засуджено чоловіка, який зґвалтував та пограбував 9-річну дівчинку.