На Буковині двоє братів зарубали подружжя заради грошей

Подружжя вбили сокирою

Реклама

Двоє братів із Чернівецької області, які вбили подружжя пенсіонерів заради грошей, тепер проведуть решту життя за ґратами.

Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі.

«Жертви злочину — чоловік і жінка віком понад 80 років, які жили з нападниками на одній вулиці. Вночі молодший брат, якому виповнилося 18 років, проник до будинку через незачинене вікно та відчинив двері 26-річному братові. Далі діяли разом — погрожували та вимагали гроші, а після цього жорстоко вбили обох сокирою. Господаря вбили одразу, його дружину вже після того, як вона показала місце зберігання заощаджень», — йдеться у повідомленні відомства.

Реклама

Після цього вони взяли 13 тисяч гривень, банківську картку та мобільний телефон.

Під час розгляду справи один із братів намагався взяти всю провину на себе, однак зібрані докази спростували цю версію. Слідство та суд встановили, що злочин вчинено за попередньою змовою обох.

Засуджені вже відбувають довічне покарання.

Нагадаємо, на Полтавщині судитимуть 23-річного хлопця, якого підозрюють в умисному вбивстві знайомої з особливою жорстокістю. Ймовірно, їй було завдано 164 ударів ножем.