На Буковині мобілізували громадянина Німеччини: що відповіли у ТЦК

Міжнародний скандал на Буковині: нардеп заявив про мобілізацію громадянина Німеччини, у ТЦК все заперечують / © ТСН

Народний депутат Георгій Мазурашу стверджує, що на Буковині мобілізували громадянина Німеччини, який приїхав у гості до родичів. Чоловікові нібито припинили українське громадянство у 2017 році.

Про це Мазурашу розповів у Facebook.

«Нині „бусифікований“ громадянин Німеччини перебуває в навчальному центрі. Про викрадення їх співвітчизника вже знають в Посольство Німеччини в Києві», — стверджує нардеп.

Мазурашу також опублікував, як він стверджує, довідку від посольства України в Німеччині, що чоловік є громадянином Німеччини. Українське громадянство йому було припинено указом президента України №387/2017 від 25 листопада 2017 році. На документі стоїть підпис тодішнього посла України в Німеччині Андрія Мельника (який наразі очолює амбасаду у Бразилії).

У відповіді міграційної служби до ТЦК 1 червня сказано, що чоловік отримував паспорт громадянина України у 2013 році в Кіцманському центрі міграційної служби. Тому він вважається громадянином України.

Зазначається, що заява про видачу паспорта лежить в архіві, оскільки чоловік виїхав за кордон на постійне місце проживання. Даних про припинення громадянства не зазначено.

«Бусифікований» показує їм (ТЦК — Ред.) документ громадянина Німеччини, що він каже про припинення громадянства України у 2017-му. Вони звертаються за довідкою про те, що колись йому оформили паспорт громадянина України (стандартна процедура для повнолітніх), і на базі цього висмоктують собі з пальця чи інших органів підставу для мобілізації громадянина Німеччини», — стверджує нардеп.

Мазурашу припустив, що цей інцидент може вплинути на відносини з Німеччиною, яка наразі є ключовим українським партнером.

«Німеччина — наш партнер, серед лідерів Євросоюзу. Нащо нашу країну виставляти в таких ганебних тонах перед Німеччиною?.. Зрозуміло, що громадянина Німеччини, який є уродженцем Чернівецької області, змушені будуть відпустити… Але навіщо таким займаються», — риторично запитує нардеп.

Реакція ТЦК

Чернівецький обласний ТЦК та СП запевнив, що, за даними реєстрів, цей чоловік вважається громадянином України.

«Чоловік правом на відстрочку не користувався, військово-лікарською комісією був визнаний придатним та направлений для проходження військової служби в одну з військових частин. Довідку про припинення громадянства на час призову на військову службу не надавав», — йдеться в повідомленні.

У ТЦК запевнили, що їхні військовослужбовці діяли згідно до вимог чинного законодавства.

