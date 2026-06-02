ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
586
Час на прочитання
2 хв

На Буковині мобілізували громадянина Німеччини: що відповіли у ТЦК

У Чернівецькій області спалахнув міжнародний мобілізаційний скандал: народний депутат Георгій Мазурашу заявив про мобілізацю та відправку до навчального центру громадянина Німеччини, який приїхав у гості до родичів.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
1 коментар
Міжнародний скандал на Буковині: нардеп заявив про мобілізацію громадянина Німеччини, у ТЦК все заперечують

Міжнародний скандал на Буковині: нардеп заявив про мобілізацію громадянина Німеччини, у ТЦК все заперечують / © ТСН

Народний депутат Георгій Мазурашу стверджує, що на Буковині мобілізували громадянина Німеччини, який приїхав у гості до родичів. Чоловікові нібито припинили українське громадянство у 2017 році.

Про це Мазурашу розповів у Facebook.

«Нині „бусифікований“ громадянин Німеччини перебуває в навчальному центрі. Про викрадення їх співвітчизника вже знають в Посольство Німеччини в Києві», — стверджує нардеп.

Мазурашу також опублікував, як він стверджує, довідку від посольства України в Німеччині, що чоловік є громадянином Німеччини. Українське громадянство йому було припинено указом президента України №387/2017 від 25 листопада 2017 році. На документі стоїть підпис тодішнього посла України в Німеччині Андрія Мельника (який наразі очолює амбасаду у Бразилії).

У відповіді міграційної служби до ТЦК 1 червня сказано, що чоловік отримував паспорт громадянина України у 2013 році в Кіцманському центрі міграційної служби. Тому він вважається громадянином України.

Зазначається, що заява про видачу паспорта лежить в архіві, оскільки чоловік виїхав за кордон на постійне місце проживання. Даних про припинення громадянства не зазначено.

«Бусифікований» показує їм (ТЦК — Ред.) документ громадянина Німеччини, що він каже про припинення громадянства України у 2017-му. Вони звертаються за довідкою про те, що колись йому оформили паспорт громадянина України (стандартна процедура для повнолітніх), і на базі цього висмоктують собі з пальця чи інших органів підставу для мобілізації громадянина Німеччини», — стверджує нардеп.

Мазурашу припустив, що цей інцидент може вплинути на відносини з Німеччиною, яка наразі є ключовим українським партнером.

«Німеччина — наш партнер, серед лідерів Євросоюзу. Нащо нашу країну виставляти в таких ганебних тонах перед Німеччиною?.. Зрозуміло, що громадянина Німеччини, який є уродженцем Чернівецької області, змушені будуть відпустити… Але навіщо таким займаються», — риторично запитує нардеп.

Реакція ТЦК

Чернівецький обласний ТЦК та СП запевнив, що, за даними реєстрів, цей чоловік вважається громадянином України.

«Чоловік правом на відстрочку не користувався, військово-лікарською комісією був визнаний придатним та направлений для проходження військової служби в одну з військових частин. Довідку про припинення громадянства на час призову на військову службу не надавав», — йдеться в повідомленні.

У ТЦК запевнили, що їхні військовослужбовці діяли згідно до вимог чинного законодавства.

Раніше повідомлялося, що у Луцьку підлітки після Останнього дзвоника побилися з ТЦК та поліцією.

Коментарі (1)
Сортувати:
Насильно сидящий за закрытыми границами Украины
16:58, 2026.06.02
Ох как я надеюсь что после этого будет жёсткая реакция Германии и Европы в целом. Может хоть после этого увидят что за закрытыми границами здесь в диктатор...
Дата публікації
Кількість переглядів
586
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie