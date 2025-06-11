На Буковині мобілізували вітчима, що доглядав за дитиною з інвалідністю: що кажуть у ТЦК

Скандали під час мобілізації / © ТСН.ua

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У місті Вижниця Чернівецької області був мобілізований вітчим, який доглядав дитину з інвалідністю.

Про це у соцмережах повідомила його дружина, мати дитини.

На відео жінка говорить, що ТЦК «не взяли до уваги факт того, що чоловік доглядає за хворою дитиною». Вона скаржилася, що чоловіка два дні нібито утримували без зв’язку.

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«Як мені з такою дитиною самі справлятися, якщо мого чоловіка два дні утримують. Телефоном на зв’язок не виходить. Документів ніяких не беруть до уваги. Зв’язку нема з чоловіком. Телефон відібрали», — каже жінка.

Жінка стверджує, що її дитина не може самостійно пересуватися

Реакція ТЦК

У Чернівецькому обласному ТЦК підтвердили, що громадянин, про якого йдеться на відер, був доставлений представниками поліції до Вижницького районного ТЦК, як такий, що перебуває у розшуку.

«Права на відстрочку військовозобов’язаний не має, адже, попри те, що перебуває в офіційному шлюбі, не оформив опікунство щодо свого пасинка. Військово-лікарською комісією чоловік визнаний придатним до проходження військової служби та направлений до військової частини», — йдеться в повідомленні.

У ТЦК запевнили, що їхні військовослужбовці діяли відповідно до чинного законодавства.

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Чернівецький ТЦК закликає військовозобов’язаних, які мають право на відстрочку, належним чином її оформити та мати при собі відповідні документи.

Раніше на Буковині спалахнув скандал через мобілізацію військового медика Романа Замрія. Він поскаржився, що мобілізованим не давали їсти і пити, а деяких навіть били.