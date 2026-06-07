Дітей доправили до лікарні. facebook.com/AMBULANCEZP

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Шестеро дітей, які травмувалися через обвал мосту в Чернівецькій області, не потребували госпіталізації. Їх оглянули та відпустили додому.

Про це повідомив «Суспільному» гендиректор міської дитячої лікарні Білоус.

За його даними, дітей обстежили травматолог, нейрохірург та отоларинголог. Їм надали допомогу — обробили рани. У дітей діагностували ушкодження легкого ступеня, які не потребують госпіталізації.

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Нагадаємо, у селі Виженка Вижницького району Чернівецької області обвалився дерев’яний міст, на якому під час прогулянки перебували понад 30 дітей.

«Група учнів спортшколи Харківщини, які перебували на відпочинку, фотографуючись на дерев’яному підвісному містку через річку Виженка, раптово впали внаслідок його руйнування», — повідомили у поліції обставини нещасного випадку.

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