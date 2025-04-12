На Буковині парафіяни УПЦ МП влаштували бійку, захоплюючи церкву (відео)

Скриншот з відео бійки

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На Буковині парафіяни УПЦ МП влаштували бійку біля Свято-Миколаївського храму в селі Верхні Станівці.

Про це передає Zaxid.net.

Зазначається, що прихильники Московського патріархату з палками, битами та сльозогінним газом напали на місцевих жителів та парафіян ПЦУ, і вигнали їх з церкви.

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В ПЦУ розповіли, що громада в цьому селі ще два місяці тому проголосувала за вихід з-під юрисдикції Московського патріархату. Однак місцевий священник УПЦ МП відмовився дотримуватися закону, зібрав своїх прихильників, які влаштували побоїще.

«Ми за два місяці підготували всі необхідні документи для передачі церковного майна в релігійну громаду Верхніх Станівців Православної церкви України. В понеділок, 7 квітня, усі документи були завірені печатками і готові… Однак прихильники МП до нашого приходу вже були підготовлені. Вони розпилювали сльозогінний газ, били людей палками, кийками. Ми викликали поліцію», — розповів капелан ПЦУ, священник Роман Грищук.

За його словами, представники ПЦУ діяли згідно з українським законодавством, оформили усі документи та зареєстрували парафію в Державному реєстрі, однак прихильники МП проігнорували законні вимоги і силою вигнали їх з церкви.

Дата публікації 08:23, 12.04.25 Кількість переглядів 46 На Буковині парафіяни УПЦ МП з битами влаштували бійку за церкву

Також Грищук зазначив, що «фанати» Московського патріархату побили журналістку прямо на церковному подвір’ї і розбили голову неповнолітньому хлопцеві, а потім «добивали» його на землі.

За словами священникаРомана Грищука, храм в селі Верхні Станівці фактично досі залишається в руках прихильників Московського патріархату.

Реакція поліції

В поліції Чернівецької області розповіли, що розслідують конфлікт щодо користування культовою спорудою.

«До поліції Чернівецької області надійшло 10 звернень громадян, серед яких: можливе захоплення культової споруди невідомими та спричинення тілесних ушкоджень. Усі звернення громадян зареєстровані у системі Єдиного обліку заяв та повідомлень, проводиться перевірка та вирішується питання правової кваліфікації події», — йдеться в повідомленні.

Що кажуть в УПЦ МП

Представники УПЦ Московського патріархату цинічно заявляють, що це нібито саме вони стали жертвами агресії, коли «відстоювали» храм.

Вони навіть звернулися до ООН з проханням «захистити їхні права».

Раніше повідомлялося, що на Вінничині священника УПЦ МП, який виправдовував агресію РФ, засудили до 5 років ув'язнення.