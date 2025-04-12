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На Буковині парафіяни УПЦ МП влаштували бійку, захоплюючи церкву (відео)
За словами парафіян ПЦУ, прихильники Московського патріархату розпилювали сльозогінний газ, били людей палками, кийками.
На Буковині парафіяни УПЦ МП влаштували бійку біля Свято-Миколаївського храму в селі Верхні Станівці.
Про це передає Zaxid.net.
Зазначається, що прихильники Московського патріархату з палками, битами та сльозогінним газом напали на місцевих жителів та парафіян ПЦУ, і вигнали їх з церкви.
В ПЦУ розповіли, що громада в цьому селі ще два місяці тому проголосувала за вихід з-під юрисдикції Московського патріархату. Однак місцевий священник УПЦ МП відмовився дотримуватися закону, зібрав своїх прихильників, які влаштували побоїще.
«Ми за два місяці підготували всі необхідні документи для передачі церковного майна в релігійну громаду Верхніх Станівців Православної церкви України. В понеділок, 7 квітня, усі документи були завірені печатками і готові… Однак прихильники МП до нашого приходу вже були підготовлені. Вони розпилювали сльозогінний газ, били людей палками, кийками. Ми викликали поліцію», — розповів капелан ПЦУ, священник Роман Грищук.
За його словами, представники ПЦУ діяли згідно з українським законодавством, оформили усі документи та зареєстрували парафію в Державному реєстрі, однак прихильники МП проігнорували законні вимоги і силою вигнали їх з церкви.
Також Грищук зазначив, що «фанати» Московського патріархату побили журналістку прямо на церковному подвір’ї і розбили голову неповнолітньому хлопцеві, а потім «добивали» його на землі.
За словами священникаРомана Грищука, храм в селі Верхні Станівці фактично досі залишається в руках прихильників Московського патріархату.
Реакція поліції
В поліції Чернівецької області розповіли, що розслідують конфлікт щодо користування культовою спорудою.
«До поліції Чернівецької області надійшло 10 звернень громадян, серед яких: можливе захоплення культової споруди невідомими та спричинення тілесних ушкоджень. Усі звернення громадян зареєстровані у системі Єдиного обліку заяв та повідомлень, проводиться перевірка та вирішується питання правової кваліфікації події», — йдеться в повідомленні.
Що кажуть в УПЦ МП
Представники УПЦ Московського патріархату цинічно заявляють, що це нібито саме вони стали жертвами агресії, коли «відстоювали» храм.
Вони навіть звернулися до ООН з проханням «захистити їхні права».
Раніше повідомлялося, що на Вінничині священника УПЦ МП, який виправдовував агресію РФ, засудили до 5 років ув'язнення.