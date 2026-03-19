На Буковині педофіл змушував дівчаток віком 8-10 років знімати порно

На Буковині затримали педофіла, який шантажем змушував 8-річних дівчат створювати порно.

Правоохоронці викрили зловмисника, який «полював» на маленьких дівчат у месенджерах.

У Чернівецькій області 48-річний зловмисник змушував малолітніх дітей до 10 років створювати порно.

Про це повідомляють Офіс генрокурора і поліція Чернівецької області.

За словами правоохоронців, 48-річний житель Чернівецької області використовуав різні мобільні номери та вигадані імена, щою листуватися з малолітніми дівчатами у одному із месенджерів.

Він входив у довіру до дітей та намагався отримати від них інтимні фото. Якщо дитина не наважувалась, застосовував психологічний тиск та шантаж. Отримані фото та відео він зберігав на власних електронних носіях.

Відомо про 5 жертв педофіла віком від 8 до 10 років. Це дівчатка з Чернівецької, Київської, Львівської, Хмельницької областей, а також одна дитина перебувала за кордоном.

Зловмисникові загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що у Києві зловмисник «купив» у горе-матері за $100 п’ятирічну доньку і зґвалтував її.

