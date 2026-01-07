На Буковині піп УПЦ МП зі спільником переправляли ухилянтів до Румунії: як їх покарають

На Буковині священник УПЦ МП погорів на «бізнесі» з ухилянтами. / © Офіс Генерального прокурора

Реклама

На Буковині священника УПЦ Московського патріархату та його спільника обвинувачують в організації незаконного переправлення ухилянтів за кордон.

Про це передає Офіс генпрокурора.

За даними слідства, піп УПЦ МП вирішив заробити на схемі незаконного виїзду чоловіків за кордон. Клієнтів він підшуковував через прихожан та їхніх знайових. Під час телефонної розмови клірик повідомив про можливість переправлення до Румунії осіб, які не мали законних підстав для перетину кордону.

Реклама

Йшлося про двох чоловіків із Тернополя. Сторони узгодили «вартість послуги» — 13 тисяч євро з кожного, кошти мали бути передані готівкою одним платежем.

Для організації перевезення чоловіків до Чернівецької області обвинувачений залучив 42-річного жителя села Банчени Чернівецького району. Спільник відповідав за доставлення чоловіків до визначеного місця.

Реалізувати задумане не вдалося — у жовтні 2025 року правоохоронці затримали обох під час передачі коштів у Чернівцях.

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо священнослужителя УПЦ МП та його спільника. Їх обвинувачують в організації незаконного переправлення чоловіків через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). За скоєне їм загрожує позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Реклама

Офіс генпрокурора наголошує, що цей епізод є одним із кримінальних проваджень 2025 року щодо осіб, пов’язаних з УПЦ (МП).

Раніше повідомлялося, що священник УПЦ МП коригував удари окупантів по Сумщині на замовлення російської розвідки.