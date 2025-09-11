ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
212
1 хв

На Буковині працівники ТЦК переправляли ухилянтів за кордон: скільки брали за "послуги"

На Буковині затримали працівників ТЦК, які переправляли ухилянтів за кордон.

Дмитро Гулійчук
На Буковині затримали працівників ТЦК, які допомагали ухилянтам

На Буковині затримали працівників ТЦК, які допомагали ухилянтам / © Національна поліція України

На Буковині двох працівників ТЦК підозрюють в організації схеми для незаконного перетину кордону з Румунією.

Про це передають Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону і Нацполіція Чернівецької області.

Підозрювані — двоє 26-річних буковинців. Військові ТЦК намагалися за гроші переправити до Румунії двох ухилянтів, використовуючи своє службове становище. Ціна таких «послуг» коливалася від 7 до 14 тисяч доларів США з людини.

Одного із фігурантів затримано під час отримання 3 тисяч євро авансу. Згодом затримано і його спільника, який чекав завершення оборудки.

Вилучені кошти

Їм обом повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи — тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 242 тисяч гривень кожному. Наразі буковинські поліцейські встановлюють інших осіб, причетних до вчинення цього злочину.

