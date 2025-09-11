- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 212
- Час на прочитання
- 1 хв
На Буковині працівники ТЦК переправляли ухилянтів за кордон: скільки брали за "послуги"
На Буковині затримали працівників ТЦК, які переправляли ухилянтів за кордон.
На Буковині двох працівників ТЦК підозрюють в організації схеми для незаконного перетину кордону з Румунією.
Про це передають Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону і Нацполіція Чернівецької області.
Підозрювані — двоє 26-річних буковинців. Військові ТЦК намагалися за гроші переправити до Румунії двох ухилянтів, використовуючи своє службове становище. Ціна таких «послуг» коливалася від 7 до 14 тисяч доларів США з людини.
Одного із фігурантів затримано під час отримання 3 тисяч євро авансу. Згодом затримано і його спільника, який чекав завершення оборудки.
Їм обом повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи — тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 242 тисяч гривень кожному. Наразі буковинські поліцейські встановлюють інших осіб, причетних до вчинення цього злочину.
