На Буковині працівники ТЦК переправляли ухилянтів за кордон: скільки брали за "послуги"

На Буковині затримали працівників ТЦК, які допомагали ухилянтам

На Буковині двох працівників ТЦК підозрюють в організації схеми для незаконного перетину кордону з Румунією.

Про це передають Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону і Нацполіція Чернівецької області.

Підозрювані — двоє 26-річних буковинців. Військові ТЦК намагалися за гроші переправити до Румунії двох ухилянтів, використовуючи своє службове становище. Ціна таких «послуг» коливалася від 7 до 14 тисяч доларів США з людини.

Одного із фігурантів затримано під час отримання 3 тисяч євро авансу. Згодом затримано і його спільника, який чекав завершення оборудки.

Вилучені кошти

Їм обом повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи — тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 242 тисяч гривень кожному. Наразі буковинські поліцейські встановлюють інших осіб, причетних до вчинення цього злочину.

