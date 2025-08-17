- Дата публікації
На Буковині рятувальники дістали тіла трьох чоловіків з колодязя — подробиці від ДСНС (фото)
На Чернівеччині троє чоловіків загинули в колодязі.
На Буковині, в селі Чуньків Чернівецького району, сталася трагедія — там троє чоловіків загинули під час робіт з очищення колодязя.
Головне управління ДСНС України у Чернівецькій області повідомляє про це у соцмережах.
За попередньою інформацією, чоловіки спустилися на дно колодязя в приватному домогосподарстві й перестали подавати ознаки життя. Очевидці негайно звернулися до Служби порятунку.
На місце прибули рятувальники Аварійно-рятувального загону спеціального призначення та 15-ї державної пожежно-рятувальної частини.
За допомогою мотузок і спеціального спорядження вони підняли тіла загиблих — чоловіків, 1971, 1997 та 1994 років народження. Попри всі зусилля медиків, реанімаційні заходи не дали результатів.
Тіла загиблих передали правоохоронцям для встановлення обставин і причин смерті.
