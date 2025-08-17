На Буковині троє чоловіків загинули, спустившись в колодязь / © ДСНС

На Буковині, в селі Чуньків Чернівецького району, сталася трагедія — там троє чоловіків загинули під час робіт з очищення колодязя.

Головне управління ДСНС України у Чернівецькій області повідомляє про це у соцмережах.

За попередньою інформацією, чоловіки спустилися на дно колодязя в приватному домогосподарстві й перестали подавати ознаки життя. Очевидці негайно звернулися до Служби порятунку.

© ДСНС

На місце прибули рятувальники Аварійно-рятувального загону спеціального призначення та 15-ї державної пожежно-рятувальної частини.

© ДСНС

За допомогою мотузок і спеціального спорядження вони підняли тіла загиблих — чоловіків, 1971, 1997 та 1994 років народження. Попри всі зусилля медиків, реанімаційні заходи не дали результатів.

© ДСНС

Тіла загиблих передали правоохоронцям для встановлення обставин і причин смерті.

