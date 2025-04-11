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На Буковині сім’я з двома малими дітьми отруїлася чадним газом: деталі
Сім’я потрапила до реанімації через отруєння чадним газом. Серед постраждалих — двоє дітей.
У Чернівецькій області сім’я отруїлася чадним газом, внаслідок чого четверо людей опинилися в реанімації.
Про це передає місцеве управління ДСНС.
До Сторожинецької лікарні госпіталізували двох дітей 9 і 11 років, а також їхніх 44-річну матір та 51-річного батька. Причина — отруєння чадним газом через несправність вентиляції та газового котла.
Рятувальники нагадують, що чадний газ — невидимий, без запаху, але смертельно небезпечний. Тому ДСНС закликає українців:
Регулярно перевіряйте димоходи, вентиляційні канали й справність газових приладів.
Встановлюйте сигналізатори чадного газу — вони можуть врятувати життя!
При перших симптомах отруєння — головний біль, нудота, запаморочення, утруднене дихання — негайно звертайтесь до лікаря.
Раніше повідомлялося, що на Рівненщині чадним газом отруїлися двоє жінок і двоє дітей.