На Буковині спалахнула стрілянина: що відомо про сутичку людей у камуфляжі та цивільних (відео)
У селі Мамалига затримання розшукуваного чоловіка перетворилося на масову бійку зі стріляниною.
У Чернівецькій області 19 лютого виникла стрілянина та бійка за участю людей у військовій формі та цивільних. У поліції пояснили, що інцидент стався під час затримання чоловіка, який був у розшуку.
Про це повідомили місцеві телеграм-канали та поліція Чернівецької області.
У соцмережах з’явився ролик, на якому видно чоловіків у військовій формі та людей у цивільному. Зчинилася бійка і в цей момент пролунали кілька пострілів. На кадрах також чутно крики жінок і чоловіків.
У поліції заявили, що інцидент стався 19 лютого в селі Мамалига. Там відбувалися заходи із викриття 39-річного жителя Дністровського району, який перебував у розшуку «за вчинення злочину проти встановленого порядку несення військової служби». Невідомі заблокували рух службового транспору та чинили активний супротив законним вимогам правоохоронців.
Працівник спецпідрозділу поліції Буковини зробив попереджувальні постріли в повітря з вогнепальної зброї, щоб припинити протиправні дії та розблокувати рух. Правоохоронці стверджують, що минулося без постраждалих.
За цим фактом буде проведено службову перевірку. Діям громадян буде надана правова оцінка.
До слова, 7 лютого у Чернівцях під час перевірки документів стався конфлікт між представниками ТЦК та цивільним. За офіційними даними, пасажир авто відмовився надати документи, поводився агресивно та поранив військовослужбовця гострим предметом. У відповідь військовий-ветеран бойових дій застосував травматичну зброю. Нападника затримала поліція, за фактом інциденту триває службове розслідування.