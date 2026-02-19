На Буковині спалахнула стрілянина: що відомо про сутичку людей у камуфляжі та цивільних (відео)

Сутичка між людьми у військовій формі та цивільними в селі Мамалига на Буковині / © скриншот з відео

Доповнено додатковими матеріалами

У Чернівецькій області 19 лютого виникла стрілянина та бійка за участю людей у ​​військовій формі та цивільних. У поліції пояснили, що інцидент стався під час затримання чоловіка, який був у розшуку.

Про це повідомили місцеві телеграм-канали та поліція Чернівецької області.

У соцмережах з’явився ролик, на якому видно чоловіків у військовій формі та людей у цивільному. Зчинилася бійка і в цей момент пролунали кілька пострілів. На кадрах також чутно крики жінок і чоловіків.

У поліції заявили, що інцидент стався 19 лютого в селі Мамалига. Там відбувалися заходи із викриття 39-річного жителя Дністровського району, який перебував у розшуку «за вчинення злочину проти встановленого порядку несення військової служби». Невідомі заблокували рух службового транспору та чинили активний супротив законним вимогам правоохоронців.

Працівник спецпідрозділу поліції Буковини зробив попереджувальні постріли в повітря з вогнепальної зброї, щоб припинити протиправні дії та розблокувати рух. Правоохоронці стверджують, що минулося без постраждалих.

За цим фактом буде проведено службову перевірку. Діям громадян буде надана правова оцінка.

До слова, 7 лютого у Чернівцях під час перевірки документів стався конфлікт між представниками ТЦК та цивільним. За офіційними даними, пасажир авто відмовився надати документи, поводився агресивно та поранив військовослужбовця гострим предметом. У відповідь військовий-ветеран бойових дій застосував травматичну зброю. Нападника затримала поліція, за фактом інциденту триває службове розслідування.