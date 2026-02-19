ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
3332
Час на прочитання
2 хв

На Буковині спалахнула стрілянина: що відомо про сутичку людей у камуфляжі та цивільних (відео)

У селі Мамалига затримання розшукуваного чоловіка перетворилося на масову бійку зі стріляниною.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Сутичка між людьми у військовій формі та цивільними в селі Мамалига на Буковині

Сутичка між людьми у військовій формі та цивільними в селі Мамалига на Буковині / © скриншот з відео

Доповнено додатковими матеріалами

У Чернівецькій області 19 лютого виникла стрілянина та бійка за участю людей у ​​військовій формі та цивільних. У поліції пояснили, що інцидент стався під час затримання чоловіка, який був у розшуку.

Про це повідомили місцеві телеграм-канали та поліція Чернівецької області.

У соцмережах з’явився ролик, на якому видно чоловіків у військовій формі та людей у цивільному. Зчинилася бійка і в цей момент пролунали кілька пострілів. На кадрах також чутно крики жінок і чоловіків.

У поліції заявили, що інцидент стався 19 лютого в селі Мамалига. Там відбувалися заходи із викриття 39-річного жителя Дністровського району, який перебував у розшуку «за вчинення злочину проти встановленого порядку несення військової служби». Невідомі заблокували рух службового транспору та чинили активний супротив законним вимогам правоохоронців.

Працівник спецпідрозділу поліції Буковини зробив попереджувальні постріли в повітря з вогнепальної зброї, щоб припинити протиправні дії та розблокувати рух. Правоохоронці стверджують, що минулося без постраждалих.

За цим фактом буде проведено службову перевірку. Діям громадян буде надана правова оцінка.

До слова, 7 лютого у Чернівцях під час перевірки документів стався конфлікт між представниками ТЦК та цивільним. За офіційними даними, пасажир авто відмовився надати документи, поводився агресивно та поранив військовослужбовця гострим предметом. У відповідь військовий-ветеран бойових дій застосував травматичну зброю. Нападника затримала поліція, за фактом інциденту триває службове розслідування.

Дата публікації
Кількість переглядів
3332
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie