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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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На Буковині сталася смертельна ДТП за участі поліцейської

У поліції Буковини розпочали службове розслідування щодо ДТП за участі поліцейської: в аварії загинула пасажирка.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Поліцейська скоїла ДТП

Поліцейська скоїла ДТП / © Getty Images

У селі Новоселиця на Буковині сталася смертельна ДТП за участі працівниці поліції. За попередніми даними, водійка не впоралася з керуванням і врізалася в огорожу — одна пасажирка загинула на місці, ще двоє отримали травми різного ступеня.

Про це повідомили у поліції Чернівецької області.

Попередньо встановлено, що 34-річна співробітниця поліції, керуючи автомобілем Volkswagen Tiguan, зіткнулася з огорожею.

Унаслідок аварії 35-річна пасажирка транспортного засобу загинула на місці події.

«Тіло загиблої доправлено на судово-медичну експертизу. Водійка та ще одна 34-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження. Також ще одну 32-річну пасажирку медики оглянули, вона госпіталізації не потребувала», — йдеться у повідомленні відомства.

У поліції Буковини зазначили, що начальник управління призначив службове розслідування за фактом ДТП за участі поліцейської. Також додали, що в момент скоєння аварії співробітниця перебувала поза роботою.

За цим фактом розпочали провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил дорожнього руху, що призвело до загибелі людини). Поліцейській загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у центрі Києва біля народного меморіалу на Майдані автівка вилетіла на тротуар. Постраждав водій.

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