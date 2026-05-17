На Буковині тракторний причеп розчавив чоловіка під час ремонту
Трагедія сталася під час виконання робіт із ремонту гідравлічного механізму тракторного причепа.
На Буковині стався смертельний випадок під час ремонту сільськогосподарської техніки.
Про це повідомляє Державна служба України з питань праці.
«Під час усунення несправності гідравлічного механізму причепа трактора водій виконував роботи під піднятим причепом. У цей момент конструкція раптово опустилася і придавила чоловіка. Від отриманих травм він загинув на місці», — йдеться у повідомленні.
Обставини трагедії наразі встановлює спеціальна комісія. Фахівці наголошують, що подібні випадки найчастіше трапляються через порушення правил безпеки.
