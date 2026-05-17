На Буковині тракторний причеп розчавив чоловіка під час ремонту

На Буковині стався смертельний випадок під час ремонту сільськогосподарської техніки.

Про це повідомляє Державна служба України з питань праці.

«Під час усунення несправності гідравлічного механізму причепа трактора водій виконував роботи під піднятим причепом. У цей момент конструкція раптово опустилася і придавила чоловіка. Від отриманих травм він загинув на місці», — йдеться у повідомленні.

Обставини трагедії наразі встановлює спеціальна комісія. Фахівці наголошують, що подібні випадки найчастіше трапляються через порушення правил безпеки.

