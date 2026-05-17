ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
155
Час на прочитання
1 хв

На Буковині тракторний причеп розчавив чоловіка під час ремонту

Трагедія сталася під час виконання робіт із ремонту гідравлічного механізму тракторного причепа.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Обставини трагедії наразі встановлює спеціальна комісія

Обставини трагедії наразі встановлює спеціальна комісія / © ГУНП в Рівненській області

На Буковині стався смертельний випадок під час ремонту сільськогосподарської техніки.

Про це повідомляє Державна служба України з питань праці.

«Під час усунення несправності гідравлічного механізму причепа трактора водій виконував роботи під піднятим причепом. У цей момент конструкція раптово опустилася і придавила чоловіка. Від отриманих травм він загинув на місці», — йдеться у повідомленні.

Обставини трагедії наразі встановлює спеціальна комісія. Фахівці наголошують, що подібні випадки найчастіше трапляються через порушення правил безпеки.

Нагадаємо, на Полтавщині автобус розчавив власного водія, він помер на місці від отриманих травм.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
155
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie