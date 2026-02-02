На Буковині у дитячому будинку-інтернаті померла дитина: деталі трагедії

Дитина

У Чернівецькій області у спеціалізованому дитячому будинку-інтернаті помер дев’ятирічний вихованець.

Про це повідомила Чернівецька обласна прокуратура у Facebook.

За даними слідства, під час виконання службових обов’язків медсестра закладу не надала необхідної медичної допомоги дитині. Через несвоєчасне реагування стан малолітнього різко погіршився, і врятувати його не вдалося.

За процесуального керівництва прокурорів Чернівецької окружної прокуратури медичній працівниці інтернату повідомлено про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків за ч. 2 ст. 140 КК України, що призвело до смерті пацієнта.

