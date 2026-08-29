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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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56
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На Буковині викрили схему продажу органів померлих — шокувальні подробиці

Родичів померлої людини схиляли до згоди, а замість того пропонували безкоштовне бальзамування тіла. В кількох випадках органи вирізали взагалі без згоди родин.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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У Чернівцях із померлих незаконно вилучали тканини

У Чернівцях із померлих незаконно вилучали тканини

На Буковині правоохоронці викрили «чорних трансплантологів», які з трупів людей забирали кістки, шкіру та рогівки очей, а потім продавали ці органи медичним компаніям. Підозру отримали чотири посадовці Чернівецького обласного патологоанатомічного бюро.

Про це повідомили у поліції Чернівецької області.

За даними правоохоронців, злочинну діяльність працівники обласного патологоанатомічного бюро організували у 2024 та 2025 роках. Тоді комунальне підприємство Чернівецької облради уклало договори, за якими ніби-то могло вилучати анатомічні матеріали людини для їх подальшої передачі, переробки та виготовлення біоімплантів. Хоча законної ліцензії на трансплантологію в бюро не було.

«З тіл померлих вилучали шкіру, кістки, сухожилля, рогівки та інші тканини. Їх продавали підприємствам, які виготовляють біоімпланти для хірургії та стоматології», — йдеться у повідомленні.

За даними генерального прокурора України Руслана Кравченка, торгівлю людськими органами оформлювали як «науково-медичне співробітництво».

На Буковині викрили схему незаконного продажу органів і тканин померлих

На Буковині викрили схему незаконного продажу органів і тканин померлих

Родичів померлих маніпулятивно схиляли до згоди на такі процедури. За це пропонували безкоштовне бальзамування чи зберігання тіла, а також знижки на інші послуги. Водночас люди не знали про реальні обсяги вилучень і подальший продаж тканин.

Також задокументовано випадки, коли рідні померлих відмовлялися надати згоду, але патологоанатоми все одно вилучали органи всупереч їхній волі. Ще в одному з епізодів згоду отримали від працівника геріатричного пансіонату, який опікувався померлою людиною, хоча похованням займалися родичі, яких ні про що не запитували.

Поліцейські здійснили одночасно 18 обшуків в домівках підозрюваних, автомобілях, службових кабінетах патологоанатомічного бюро та приміщенні підприємства, з яким вони співпрацювали.

Чотирьом посадовцям повідомили про підозру за ч. 5 ст. 143 КК України (порушення встановленого законом порядку трансплантації анатомічних матеріалів людини). Серед підозрюваних — керівник обласного патологоанатомічного бюро, двоє лікарів-патологоанатомів та лаборант. Їм усім загрожує до 7 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що майже чверть мільйона українців із початку незалежності стали жертвами торгівлі людьми, яка є такою ж прибутковою, як торгівля зброєю чи наркотиками. Щороку в Україні відкривають сотні кримінальних справ та викривають вербувальників та цілі злочинні організації.

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