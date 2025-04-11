На Буковині взяли під варту 18-річного хлопця, якого підозрюють у побитті до смерті дівчини: що він каже

18-річний буковинець, якого підозрюють у побитті дівчини / © Суспільне

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На Буковині 18-річного хлопця, якого підозрюють у побитті до смерті 27-річної жінки з Глибоки Чернівецької області, взяли під варту до 9 червня без можливості внести заставу. Кількома годинами раніше йому повідомили підозру — у завдаванні тяжких травм, які призвели до смерті.

Про це повідомило «Суспільне» із зали Глибоцького районного суду.

У суді підозрюваний заперечив, що був у стосунках із загиблою. Стверджує, що були знайомими. Також сказав, що не пам’ятає частину вечора, бо випив алкоголь, який впливає на його пам’ять.

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«Я прокинувся. Пішов рано на автобус. Виїхав у Чернівці. Вона мені подзвонила, сказала, щоб ми зустрітися: пішли до кінотеатру, до ресторану й що вона має піти до косметолога. Ми пішли з нею до ресторану, посиділи там. Вона пішла на процедуру. Опісля ми з нею зібралися й пішли в ресторан. Випили алкоголь. Потім пішли до кінотеатру», — розповідає хлопець.

За словами підозрюваного, він не пам’ятає, що сталося після кінотеатру. Також не пам’ятає, звідки у жінки могли з’явитися синці.

«Я пам’ятаю, як ніс її на спині. До першої хати я її дотягнув, попросив чоловіка винести чашку води. На неї вилити. Я подзвонив мамі, вона приїхала. Ми викликали швидку. Поки швидка приїхала, ми відвезли її до лікарні», — каже він.

У суді підозрюваний сказав, що дуже жалкує, що так сталось і просив, аби запобіжним заходом обрали домашній арешт.

«Я дуже жалкую, що так вийшло. Я не збираюсь нікуди тікати. Прошу домашній арешт», — повідомив підозрюваний.

Що каже подруга загиблої

Подруга загиблої Крістіна Дручук розповіла, що раніше пара була у стосунках, з січня — вже ні.

«Дорогою додому їх віз таксист, який їх залишив при заїзді у Глибоку біля заправки. Там вони вийшли. Я не розумію, чому там, бо Вікторія проживає зовсім в іншому кінці Глибоки. Вони [хлопець з батьками] привезли її в лікарню, а потім зателефонували до її батька. Тато приїхав і побачив її побиту, у болоті, у крові», — розповідає Дручук.

Що відомо про підозру

За висновком судово-медичної експертизи, жителька Глибоки померла від закритої внутрішньочерепної травми, яка виникла, бо жінці завдали тілесних ушкоджень. Про це повідомили у Нацполіції.

За інформацією поліції, під час слідства правоохоронці зібрали докази, які були підставою повідомити підозру.

«У нього відібрані зразки 6-го квітня. У момент надходження заяви з ним проведені всі необхідні слідчі розшукові дії, які унеможливлюють втрату цих слідів. Все зроблено ще одразу. Ця травма є причиною смерті», — повідомив Суспільному заступник начальника слідчого управління Сергій Бузумурга.

Санкція статті передбачає від семи до десяти років ув’язнення.

Мотиви та деталі злочину встановлюють.

Нагадаємо, раніше батько померлої Вікторії Тоненчук розповів шокувальні подробиці вбивства доньки. Чоловік зазначив, що кілька місяців тому хлопець уже підіймав руку на Вікторію, але тоді справу закрили за домовленістю сторін. Чоловік шкодує, що його донька вирішила пробачити свого кривдника минулого разу. «Перший раз — у січні, на свята. А це — другий раз, уже смертельно», — сказав він.

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