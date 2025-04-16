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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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На Буковині засудили чоловіка, який ґвалтував своїх доньок: одна з них була інвалідом

У ході судових засідань чоловік визнав свою провину та сказав, що шкодує про скоєне.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
На Буковині до 15 років ув’язнення засудили чоловіка, який ґвалтував трьох своїх доньок

На Буковині до 15 років ув’язнення засудили чоловіка, який ґвалтував трьох своїх доньок / © pixabay.com

У Чернівецькій області, на Буковині засудили чоловіка до 15 років ув’язнення за те, що у стані алкогольного сп’яніння ґвалтував трьох своїх доньок, Вони були у віці 13, 11 та 5 років, а одна з дівчат мала інвалідність.

Про це повідомила Чернівецька обласна прокуратура.

Як зазначила працівниця місцевої Служби у справах дітей на суді, сім’я перебувала у складних умовах, і після відвідування комісією виявлено, що діти були покинуті без нагляду та не мали достатньої кількості їжі. Дітей вилучили з родини та перевели до притулку.

Коли з дітьми працював психолог, виявилось, що батько вчиняв стосовно доньок сексуальне насильство. Діти не заперечили проти вилучення, одна навіть сказала, що «нарешті відпочине». Наразі дівчата проходять реабілітацію.

Батька визнали винним у вчиненні сексуального насильства щодо дітей. Його засудили до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, Святошинський районний суд Києва засудив до 15 років тюрми 50-річного чоловіка, який зґвалтував і вбив свою знайому.

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