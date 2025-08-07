ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
210
Час на прочитання
1 хв

На Буковині затримали дітей, які допомагали ухилянтам тікати до ЄС: чим все закінчилось

У прикордонній зоні виявили школярів, які за гроші допомагали ухилянтам.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Кордон

Кордон

На Буковині прикордонники викрили спробу незаконного перетину держрубежу з Румунією за участю неповнолітніх.

Про це повідомили в ДПСУ.

У прикордонному районі затримали чотирьох осіб, серед яких були двоє підлітків 2009 та 2010 років народження. За даними прикордонної служби, хлопці супроводжували двох дорослих чоловіків, які заплатили по €5000, аби нелегально потрапити до Європейського Союзу.

Згодом неподалік прикордонники виявили ще один автомобіль, в якому перебували двоє юнаків 2008 та 2009 років народження. Саме вони мали чекати на повернення провідників після завершення «операції» та забезпечити їм відступ.

Неповнолітніх порушників передали батькам. Дорослі, які намагалися незаконно перетнути кордон, вже притягнуті до адміністративної відповідальності. Наразі тривають слідчі дії, правоохоронці встановлюють особу організатора схеми.

Нагадаємо, 7 серпня, на Закарпатті з невідомих причин застрелився прикордонник. Наразі на місці події працює поліція.

Місцевий журналіст Віталій Глагола повідомив, що інцидент стався сьогодні близько 12:00 на ВПС «Паладь-Комарівці». Інші подробиці наразі невідомі.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie