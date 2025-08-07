- Дата публікації
На Буковині затримали дітей, які допомагали ухилянтам тікати до ЄС: чим все закінчилось
У прикордонній зоні виявили школярів, які за гроші допомагали ухилянтам.
На Буковині прикордонники викрили спробу незаконного перетину держрубежу з Румунією за участю неповнолітніх.
Про це повідомили в ДПСУ.
У прикордонному районі затримали чотирьох осіб, серед яких були двоє підлітків 2009 та 2010 років народження. За даними прикордонної служби, хлопці супроводжували двох дорослих чоловіків, які заплатили по €5000, аби нелегально потрапити до Європейського Союзу.
Згодом неподалік прикордонники виявили ще один автомобіль, в якому перебували двоє юнаків 2008 та 2009 років народження. Саме вони мали чекати на повернення провідників після завершення «операції» та забезпечити їм відступ.
Неповнолітніх порушників передали батькам. Дорослі, які намагалися незаконно перетнути кордон, вже притягнуті до адміністративної відповідальності. Наразі тривають слідчі дії, правоохоронці встановлюють особу організатора схеми.
Нагадаємо, 7 серпня, на Закарпатті з невідомих причин застрелився прикордонник. Наразі на місці події працює поліція.
Місцевий журналіст Віталій Глагола повідомив, що інцидент стався сьогодні близько 12:00 на ВПС «Паладь-Комарівці». Інші подробиці наразі невідомі.