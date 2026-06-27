На Буковині знайшли тіло 8-річного хлопчика, який разом із батьком та братом зник у Дністрі

В Дністрі знайшли тіло дитини / © ДСНС

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У Чернівецькій області рятувальники завершили пошукову операцію на річці Дністер. Вдень 26 червня вони знайшли тіло хлопчика 2018 року народження, який зник під час відпочинку на водоймі ще 24 червня.

Про це повідомило Головне управління ДСНС у Чернівецькій області.

Загиблого знайшли о 16:40 неподалік села Репужинці Чернівецького району. За інформацією рятувальників, тіло перебувало приблизно за 4,7 кілометра від місця, де дитина зникла 24 червня.

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До пошуково-рятувальної операції залучили 52 співробітників ДСНС, 11 одиниць техніки, вісім плавзасобів і шість безпілотників. Упродовж операції фахівці обстежили близько п’яти кілометрів берегової лінії, за допомогою дронів перевірили територію площею 47 гектарів, а водолази оглянули 0,4 гектара акваторії.

Після завершення пошуків тіло хлопчика передали правоохоронцям для проведення судово-медичної експертизи.

В ДСНС зазначають, що 24 червня до Служби порятунку надійшло повідомлення про зникнення чотирьох людей під водою в селах Репужинці та Мошанець Чернівецького району. Під час пошукових робіт рятувальники виявили тіла чоловіка 1976 року народження, підлітка 2010 року народження та хлопчика 2018 року народження.

«ГУ ДСНС України у Чернівецькій області висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Закликаємо громадян неухильно дотримуватися правил безпеки під час відпочинку біля водойм. Не залишайте дітей без нагляду навіть на мить, не купайтеся у необладнаних місцях та тверезо оцінюйте власні сили. Пам’ятайте: вода не пробачає необережності», — додали в ДСНС.

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В Дністрі знайшли тіло дитини / © ДСНС

В Дністрі знайшли тіло дитини / © ДСНС

Нагадаємо, 25 червня в ДСНС зазначали, що за трохи понад добу вода забрала життя 17 людей в Україні. Серед загиблих — дев’ятеро дітей.

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