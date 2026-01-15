"Турпакет" від ТЦК: сержанти возили ухилянтів до кордону на службовому авто

Сержанти ТЦК переправляли військовозобов’язаних чоловіків за кордон / © Державне бюро розслідувань

Реклама

На Івано-Франківщині двоє сержантів ТЦК організували канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку до Румунії.

Про це передає пресслужба ДБР.

Військовослужбовці ТЦК через посередників підшуковували чоловіків, які прагнули уникнути мобілізації та незаконно виїхати з України. В одному з епізодів за 8 тисяч доларів США вони обіцяли особисто доправити 44-річного ухилянта до кордону з Румунією службовим автомобілем.

Реклама

© Державне бюро розслідувань

Фігуранти забезпечували безперешкодний проїзд через блокпости. Під час поїздки вони інструктували чоловіка щодо маршруту пересування, поведінки в дорозі, відповідей на блокпостах і подальших дій. Після безперешкодного проїзду через блокпости чоловік, одягнутий у термокостюм і в темну пору доби, мав самостійно перетнути річку Прут.

Зловмисники діяли щонайменше від вересня 2025 року. Сержанти ТЦК встигли переправити за кордон понад десять осіб.

Досудове розслідування триває. Також перевіряється можлива причетність до схеми інших посадовців. Зловмисників затримано та повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України — організація незаконного переправлення осіб через державний кордон, вчинена групою осіб з корисливих мотивів. ТЦКівцям загрожує позбавлення волі на строк до 9 років з конфіскацією майна. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.

© Державне бюро розслідувань

Раніше журналісти з’ясували, чому українські чоловіки дедалі частіше обирають кордон з Білоруссю для втечі та які ризики це несе.