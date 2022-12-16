"На це потрібен час": Зеленський – про те, коли Україна оговтається від ракетного удару

Також Зеленський закликав представників обласної та місцевої влади бути активнішими у створенні додаткового запасу енергоміцності.
Сьогодні, 16 грудня, внаслідок чергового ракетного удару РФ аварійні відключення електрики були застосовані у всій країні – у більшості міст і регіонів.
Про це розповів президент Володимир Зеленський під час традиційного вечірнього відеозвернення.
Так, у Києві та 14 областях також, як наслідок відключень енергії, зупинилося водопостачання.
Президент запевнив, що енергетики та ремонтні бригади ще під час повітряної тривоги почали працювати й роблять усе можливе, щоб відновити генерацію та постачання.
"На це потрібен час. Але це буде. Прошу всіх наших людей зараз проявити терпіння, і дякую кожному й кожній, чия робота – це в будь-який час і за будь-яких обставин повертати нормальність життя", – зазначив глава держави.
Також Зеленський закликав представників обласної та місцевої влади бути активнішими у створенні додаткового запасу енергоміцності, співпрацювати з бізнесом, щоб більше компаній долучалися до мапи "Пунктів незламності".
"І прошу кожного зараз – звичайно, за можливості – подбати про тих, кому найскладніше... Про літніх людей, родини з дітьми, переселенців із районів бойових дій чи з окупованої території. Якщо можете допомогти, будь ласка, допомагайте", – підсумував він.
Ракетний удар 16 грудня
Нагадаємо, 16 грудня російські окупанти вкотре завдали масованого ракетного удару по території Україні. Зокрема, по Києву загарбники випустили 40 ракет, з яких 37 збили сили ППО.
Мер Віталій Кличко повідомив, що світло та вода після російської атаки в Києві з'являться приблизно вранці суботи, 17 грудня. Від початку атаки і до кінця доби рух поїздів метрополітену було призупинено, проте підземні станції працюють в режимі укриття.
Біля столиці, у Софіївській Борщагівці, уламки збитої російської ракети застрягли в авто. Падіння уламків відбувалося також на приватні житлові будинки на території Броварської громади.
Внаслідок ракетного удару по житловому будинку у Кривому Розі загинули двоє людей. Постраждали троє маленьких дітей: трирічні хлопчик і дівчинка та семирічна дівчинка.