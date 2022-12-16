"На це потрібен час": Зеленський – про те, коли Україна оговтається від ракетного удару

Також Зеленський закликав представників обласної та місцевої влади бути активнішими у створенні додаткового запасу енергоміцності.

Сьогодні, 16 грудня, внаслідок чергового ракетного удару РФ аварійні відключення електрики були застосовані у всій країні – у більшості міст і регіонів.

Про це розповів президент Володимир Зеленський під час традиційного вечірнього відеозвернення.

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Так, у Києві та 14 областях також, як наслідок відключень енергії, зупинилося водопостачання.

Президент запевнив, що енергетики та ремонтні бригади ще під час повітряної тривоги почали працювати й роблять усе можливе, щоб відновити генерацію та постачання.

"На це потрібен час. Але це буде. Прошу всіх наших людей зараз проявити терпіння, і дякую кожному й кожній, чия робота – це в будь-який час і за будь-яких обставин повертати нормальність життя", – зазначив глава держави.

Також Зеленський закликав представників обласної та місцевої влади бути активнішими у створенні додаткового запасу енергоміцності, співпрацювати з бізнесом, щоб більше компаній долучалися до мапи "Пунктів незламності".

"І прошу кожного зараз – звичайно, за можливості – подбати про тих, кому найскладніше... Про літніх людей, родини з дітьми, переселенців із районів бойових дій чи з окупованої території. Якщо можете допомогти, будь ласка, допомагайте", – підсумував він.