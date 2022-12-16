Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"На це потрібен час": Зеленський – про те, коли Україна оговтається від ракетного удару

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
Перегляди
744
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"На це потрібен час": Зеленський – про те, коли Україна оговтається від ракетного удару

Фото: president.gov.ua

Також Зеленський закликав представників обласної та місцевої влади бути активнішими у створенні додаткового запасу енергоміцності.

Сьогодні, 16 грудня, внаслідок чергового ракетного удару РФ аварійні відключення електрики були застосовані у всій країні – у більшості міст і регіонів.

Про це розповів президент Володимир Зеленський під час традиційного вечірнього відеозвернення.

Так, у Києві та 14 областях також, як наслідок відключень енергії, зупинилося водопостачання.

Президент запевнив, що енергетики та ремонтні бригади ще під час повітряної тривоги почали працювати й роблять усе можливе, щоб відновити генерацію та постачання.

"На це потрібен час. Але це буде. Прошу всіх наших людей зараз проявити терпіння, і дякую кожному й кожній, чия робота – це в будь-який час і за будь-яких обставин повертати нормальність життя", – зазначив глава держави.

Також Зеленський закликав представників обласної та місцевої влади бути активнішими у створенні додаткового запасу енергоміцності, співпрацювати з бізнесом, щоб більше компаній долучалися до мапи "Пунктів незламності".

"І прошу кожного зараз – звичайно, за можливості – подбати про тих, кому найскладніше... Про літніх людей, родини з дітьми, переселенців із районів бойових дій чи з окупованої території. Якщо можете допомогти, будь ласка, допомагайте", – підсумував він.

Ракетний удар 16 грудня

Нагадаємо, 16 грудня російські окупанти вкотре завдали масованого ракетного удару по території Україні. Зокрема, по Києву загарбники випустили 40 ракет, з яких 37 збили сили ППО.

Мер Віталій Кличко повідомив, що світло та вода після російської атаки в Києві з'являться приблизно вранці суботи, 17 грудня. Від початку атаки і до кінця доби рух поїздів метрополітену було призупинено, проте підземні станції працюють в режимі укриття.

Біля столиці, у Софіївській Борщагівці, уламки збитої російської ракети застрягли в авто. Падіння уламків відбувалося також на приватні житлові будинки на території Броварської громади.

Внаслідок ракетного удару по житловому будинку у Кривому Розі загинули двоє людей. Постраждали троє маленьких дітей: трирічні хлопчик і дівчинка та семирічна дівчинка.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
744
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація