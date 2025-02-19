На ЧАЕС все ще тривають роботи: яка ситуація з радіацією

Триває ліквідація наслідків удару ворожого БпЛА по об'єкту "Укриття" на Чорнобильській АЕС. Станом на ранок 19 лютого рятувальники продовжують гасіння осередків тління та проводять роботи із часткового розкривання конструкцій укриття.

Про це повідомили у ДСНС.

"Радіаційний фон на проммайданчику ЧАЕС не перевищує норми", - наголосили у ДСНС.

На Чорнобильській АЕС триває ліквідація наслідків російського удару

Роботи тривають.

Нагадаємо, рятувальники відреагували на інформацію в Мережі про виявлення трьох осередків вогню на території Чорнобильської атомної електростанції, яку днями атакували російські безпілотники, та нібито викид радіації. У МВС наголошують, що інформація, яка з'явилася на різних ресурсах, не відповідає дійсності. Наразі на території ЧАЕС триває операція з ліквідації наслідків російської атаки.

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