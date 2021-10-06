На час розслідування нападу на журналістів "Схем" голова "Укрексімбанку" склав повноваження

На час розслідування нападу на журналістів "Схем" голова "Укрексімбанку" склав повноваження

За словами Мецгера, подальший розвиток ситуації залежить від висновків, які будуть зроблені слідством та перевіркою.

Голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер склав повноваження на час розслідування після нападу на журналістів.

Про це у середу, 6 жовтня, йдеться у його заяві.

"Ситуація, яка виникла навколо Банку, є неприпустимою. Моя надмірно емоційна реакція та нестримана поведінка стосовно журналістів не мають виправдання. Повністю усвідомлюю свою відповідальність", – зазначив Мецгер.

За його словами, аби частково зняти шкоду репутації банку, він невідкладно написав заяву про складання повноважень Голови Правління на час проведення необхідних слідчих дій Національною поліцією та внутрішньої перевірки в Банку згідно з відповідними процедурами.

"Подальший розвиток ситуації залежить тільки від висновків, які будуть зроблені слідством та перевіркою", - резюмував Мецгер.

Нагадаємо:

Журналісти "Схем" заявили про напад під час інтерв’ю з очільником держбанку. 4 жовтня під час інтерв’ю із головою правління державного "Укрексімбанку" Євгеном Мецгером у знімальної групи забрали техніку та видалили відеозаписи.

під час інтерв’ю з очільником держбанку. 4 жовтня під час інтерв’ю із головою правління державного "Укрексімбанку" Євгеном Мецгером у знімальної групи забрали техніку та видалили відеозаписи. Згодом журналістам вдалося відновити видалений відеозапис , на якому зафіксовані вказівки Мецгера забрати техніку і "вичистити все це г**но". Також із відеролику зрозуміло, що знімальну групу закрили у приміщенні та не випускали.

, на якому зафіксовані вказівки Мецгера забрати техніку і "вичистити все це г**но". Також із відеролику зрозуміло, що знімальну групу закрили у приміщенні та не випускали. Своє обурення щодо інциденту вже висловили дипломатичні представництва США та Великої Британії, а Національна поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "перешкоджання законній професійній діяльності журналістів".

за статтею "перешкоджання законній професійній діяльності журналістів". Тим часом в “Укрексімбанку” вважають, що інформація, яка цікавила журналістів, є "банківською таємницею". У своєму офіційному коментарі банкіри стверджують, що знімальна група “без перешкоджання” залишила приміщення, і розглядають можливість “звернення до правоохоронних органів”.

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