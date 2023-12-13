На час усунення наслідків хакерської атаки Київстар ТБ розширив доступ до телеканалів

Київстар ТБ працює. Платформа кіно та телебачення розширила доступ до телеканалів для неавторизованих користувачів на час відновлення усіх послуг мобільного оператора Київстар.

Аби компенсувати українцям незручності, спричинені хакерською атакою на компанію Київстар, ОТТ-платформа на час відновлення усіх сервісів мобільного оператора розширила доступ до телеканалів навіть для неавторизованих користувачів. Це різножанрові канали, де можна переглядати фільми та серіали, мультфільми, спортивні програми тощо. Наразі для перегляду телеканалів на Київстар ТБ достатньо просто зайти в додаток.

Дивитися контент на Київстар ТБ може абонент будь-якого інтернет-провайдера. Робити це можна одночасно на 5 пристроях. Окрім цього, ОТТ-платформа має корисну для батьків функцію — дитячий профіль. Таким чином під час перегляду проєктів діти повністю захищені від небажаного контенту чи реклами.

Нагадаємо, вранці 12 грудня мережа зв’язку Київстару стала мішенню потужної хакерської атаки, що стала причиною технічного збою, у результаті якого тимчасово недоступні послуги зв’язку та доступу до фіксованого інтернету. Київстар повідомив, що надасть компенсацію абонентам, які не мали зв’язку або не могли скористатися сервісами оператора. Фахівці продовжують роботу над вирішенням проблеми.

Довідково:

Київстар ТБ — спільний проєкт 1+1 media та Київстар, заснований 11 грудня 2019 року. Це платформа кіно та телебачення, що надає користувачам доступ до сотень тисяч годин вітчизняного та закордонного контенту, прямоефірних програм і регулярно пропонує ексклюзивні допрем’єрні покази проєктів. Платформа нараховує понад 370 телеканалів і VOD-бібліотеку із 20 тис. фільмів, серіалів, мультфільмів і шоу.