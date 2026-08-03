На чеках “Укрпошти” друкуватимуть особисті дані: що відомо

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Від 1 серпня під час оплати комунальних та інших послуг у відділеннях «Укрпошти» на паперових чеках друкуватимуть персональні дані платника. Такі зміни запроваджено відповідно до вимог Національного банку України.

Про це повідомила пресслужба АТ «Укрпошта».

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Згідно з новими правилами, у паперовому чеку зазначатимуться повне ім’я платника, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), а в разі оплати банківською карткою або її поповнення — також повний номер картки.

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В «Укрпошті» наголосили, що такі вимоги передбачені постановами Правління НБУ №163 від 29 липня 2022 року та №103 від 25 вересня 2018 року (зі змінами). Їх зобов’язані виконувати всі надавачі фінансових послуг, зокрема банки та поштові оператори.

Водночас у компанії заявили, що не підтримують таке рішення, оскільки вважають його таким, що суперечить міжнародним стандартам захисту персональних даних. «Укрпошта» вже звернулася до Національного банку, уряду, Верховної Ради та Уповноваженого Верховної Ради з прав людини із закликом переглянути відповідні вимоги. Проте до внесення змін оператор зобов’язаний їх виконувати.

«Ми зробили все можливе, щоб спростити цей процес для наших клієнтів. Якщо ви вже надавали Укрпошті свій РНОКПП під час отримання соціальних виплат, «Зимової підтримки», енергозберігаючих ламп чи інших послуг, повторно повідомляти його не потрібно», — йдеться у повідомленні.

Якщо ж інформації немає в системі, оператор попросить надати її лише один раз.

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В «Укрпошті» перепросили за можливі незручності та порадили клієнтам утилізовувати непотрібні паперові чеки вдома, адже вся інформація про проведені платежі відповідно до законодавства зберігається в електронному вигляді.

Раніше йшлося про те, що «Укрпошта» завершила масштабну модернізацію логістичної мережі та запустила 100-відсоткове автоматизоване сортування на 24 об’єктах по всій Україні. Завдяки новим сортувальним лініям із використанням штучного інтелекту компанія може обробляти до 3 мільйонів посилок на добу. Також автоматизовано сортування листів: система розпізнає навіть рукописні адреси та самостійно визначає маршрут доставки, що дозволяє прискорити відправлення кореспонденції й посилок.

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