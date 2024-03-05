"На черешнях" сколотив статки: як народний обранець живе в лакшері-квартирі в столиці

Саме завдяки черешням розбагатів на мільйони один із нардепів, й тепер живе в лакшері-квартирі в столиці та й, власне, забув, що таке бідність.

Усі подробиці нової казкової декларації та хто цей диво-бізнесмен, який "на черешнях" сколотив статки – в ексклюзиві TSN.ua Вікторії Гнатюк.

Що не так з декларацією одного з нардепів

Щойно знову “воскресли” декларації, життя заграло новими фарбами. У звітах парламентарів журналісти продовжують виявляти кумедні цікавинки. Щось нардепи вказувати забувають, щось виявляється зовсім не їхнім, а батька, кума, свата чи багатої тещі, ну а їм по доброті душевній дають, наприклад, у лакшері-квартирах жити, так би мовити, по доброті душевній.

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Цього разу схожа історія трапилася з народним депутатом від “Слуги народу” Володимиром Крейденком. Щось неладне в декларації запідозрили журналісти "Бігус.Інфо" і взялися перевіряти, що тут не так. Медійники зазначають, що “спалила” купівлю, як то часто буває, дружина, яка не може жити без соцмереж. Власне, на її сторінці вперше журналісти й засікли фото з нової квартири ще наприкінці 2022 року. Тобто вже під час повномасштабної війни.

Але в декларації Крейденка за 2022 рік вона чомусь відсутня. Насправді історія не дуже відрізняється від інших. Майно – буцімто не нардепа, а багатих батьків. Згодом розслідувачі з’ясували, що насправді власником житла від осені 2022 року власне і є батько Володимира Крейденка. Нерухомість в одному з найновіших житлових комплексів на Печерську площею 111 квадратних метрів коштує орієнтовно 200 тисяч доларів США. Сторіз своєї дружини і відсутність квартири в декларації нардеп пояснив так.

Як нардепу вдалося оселитися у новенькій квартирі

“Батьки до цього продали будинок. І мій батько ж займався, а Мелітополь славиться черешнею, і мій батько займався, продавав цю черешню прямо фурами, продавав у різні країни, займався бізнесом”, – сказав нардеп.

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Скільки за 2022 рік заробив Крейденко

Водночас Крейденко вказав, що за 2022 рік отримав 539 190 гривень зарплати в Раді, 478 833 гривень звідти ж йому компенсували за відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень, а також Володимирові Крейденку компенсували вартість проїзду територією України – це 90 тисяч. Ще 51 448 гривень зарплати за сумісництвом нардеп отримав від Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Нардепа на брехні в декларації “засікли” не вперше?!

Крім квартири, якої немає, власне, в декларації, нічого нового 2022 року у народного обранця не з’явилося. До слова, у Крейденка проблеми з внесенням правдивих відомостей до декларації не вперше. От, наприклад, 2022 року районний суд оштрафував народного депутата за недостовірності у щорічній декларації за 2020 рік. Втім, згодом політик подав скаргу на це рішення до Київського апеляційного суду. Йдеться про те, що НАЗК з’ясувало, що Володимир Крейденко не надав відомостей про вартість його будинку площею 113 кв. м у селі Нове Київської області, який у його власності від 2017 року.

Політик заявив, що він нібито не має документів про його вартість. Проте НАЗК не врахувало ці пояснення, посилаючись на наявний техпаспорт будинку, в якому була записана ціна будинку 889 тис. грн. Також НАЗК зафіксувало, що Крейденко не надав інформації про вартість земельної ділянки площею 385 кв. м.

За даними Державного земельного кадастру, ця земельна ділянка коштувала 41 тис. грн на момент набуття у власність декларантом. Окрім того, депутат не записав у декларації рахунки у трьох банках та участь у громадській спілці "Центр національно-патріотичного виховання".

В Нацагентстві підрахували, що недостовірні відомості в декларації відрізняються від достовірних на 946 тис. грн. Нагадаємо, що 36-річний нардеп Володимир Крейденко є заступником голови Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури. Від 2019 року – член партії "Слуга народу". За 2019 рік задекларував "подарунок у грошовій формі" від партії "Слуга народу" на 48 тис. грн.

В жовтні 2020 року Крейденко балотувався на міського голову Мелітополя від партії "Слуга народу". Раніше працював у Національній комісії з питань захисту суспільної моралі, Міністерстві інформаційної політики України. Закінчив Київський міжнародний університет та Національну академію державного управління при президентові України. Кандидат наук з державного управління.

Нагадаємо, нардеп від “Слуги народу” Володимир Крейденко під час війни придбав нову квартиру в елітному районі Києва. Появу коштовної нерухомості він пояснив отриманням коштів, які його батьки нібито заробили на продажі черешні.

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