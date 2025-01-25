У Черкасах сталася стрілянина посеред міста: є пораненні

У Черкасах, на Проспекті Перемоги, відбулася стріляна. Внаслідок чого є травмовані люди.

Про це повідомили в пресслужбі ГУНП у Черкаській області.

Наразі на місці події працюють поліцейські та медики.

"Особу зловмисника працівниками поліції встановлено та затримано", – йдеться в повідомленні.

Вирішується питання про надання інциденту правової кваліфікації. Деталі поліція повідомить згодом.

Нагадаємо, на Рівненщині під час вечері в кафе чоловік випадково зробив постріл із травматичного пістолета.

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