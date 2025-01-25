У Черкасах сталася стрілянина посеред міста: є пораненні

Наразі правоохоронці не розголошують деталей.
У Черкасах, на Проспекті Перемоги, відбулася стріляна. Внаслідок чого є травмовані люди.
Про це повідомили в пресслужбі ГУНП у Черкаській області.
Наразі на місці події працюють поліцейські та медики.
"Особу зловмисника працівниками поліції встановлено та затримано", – йдеться в повідомленні.
Вирішується питання про надання інциденту правової кваліфікації. Деталі поліція повідомить згодом.
Нагадаємо, на Рівненщині під час вечері в кафе чоловік випадково зробив постріл із травматичного пістолета.
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