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У Черкасах сталася стрілянина посеред міста: є пораненні

У Черкасах сталася стрілянина посеред міста: є пораненні

Поліція встановлює причини стрілянини у Черкасах / Фото: Національна поліція Черкаської області

Наразі правоохоронці не розголошують деталей.

У Черкасах, на Проспекті Перемоги, відбулася стріляна. Внаслідок чого є травмовані люди. 

Про це повідомили в пресслужбі ГУНП у Черкаській області.

Наразі на місці події працюють поліцейські та медики.

"Особу зловмисника працівниками поліції встановлено та затримано", – йдеться в повідомленні.

Вирішується питання про надання інциденту правової кваліфікації. Деталі поліція повідомить згодом.

Нагадаємо, на Рівненщині під час вечері в кафе чоловік випадково зробив постріл із травматичного пістолета.

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