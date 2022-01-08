На Черкащині 11-річний хлопчик отримав опіки від феєрверку, який знайшов посеред вулиці

Хлопчика одразу доставили до лікарні та госпіталізували.
На Черкащині у селі Сагунівка 11-літній хлопчик отримав опіки від феєрверку. Дитина знайшла небезпечну піротехніку просто на вулиці.
Про це повідомляє поліція Черкаської області.
"Подія сталася сьогодні, 8 січня, у селі Сагунівка. 11-річний хлопчик знайшов на вулиці феєрверк та підпалив його", — йдеться у повідомленні.
Як наслідок - піротехнічний засіб спалахнув, і дитина отримала термічні опіки обличчя та обох кистей рук. У поліції кажуть, що хлопчика одразу доставили до лікарні та госпіталізували.
Правоохоронці нагадують — аби петарда чи салютна установка не стали у ваших руках вибухівкою, слід дотримуватись правил під час вибору та придбання піротехнічної продукції, а саме:
- такі вироби слід купувати тільки в спеціалізованих торгівельних місцях;
- перевіряйте наявність на піротехнічному виробі інформації про термін придатності виробу або його гарантійний термін;
- до кожного піротехнічного виробу в обов’язковому порядку має бути інструкція із застосування (експлуатації), що містить інформацію про небезпеку піротехнічного виробу та обмеження за віком щодо його застосування;
- не купуйте вироби сумнівного вигляду, що мають дефекти та інші пошкодження корпусу або фітілю.
Нагадаємо, раніше TSN.ua розбиралися, чому від феєрверків на свята давно пора відмовитись і чому цього досі не зробили.
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