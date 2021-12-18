На Черкащині 16-річна дівчина до смерті забила вітчима своєї подруги

На Черкащині 16-річна дівчина до смерті забила вітчима своєї подруги

Вона била дорослого чоловіка руками, ногами та дерев’яною палицею.

У вбивстві 43-річного чоловіка, якого знайшли мертвим на подвір’ї власного будинку в селі Нове місто (Черкаська область), зізналася 16-річна місцева мешканка.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції

За результатами судово-медичної експертизи, смерть чоловіка настала внаслідок нанесених тяжких тілесних ушкоджень. Згодом поліцейські з’ясували, що загинув він від ударів, нанесених йому 16-річною дівчиною, яка прийшла в гості до його пасербиці.

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Вона зізналася, що прийшла в гості до своєї подруги і там у неї виник конфлікт з її вітчимом.

“Юнка била дорослого чоловіка руками, ногами й дерев'яною палицею. Завдані тілесні ушкодження призвели до смерті потерпілого”, - йдеться у повідомленні.

Слідчі повідомили неповнолітній про підозру у вчиненні злочину. передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі в одному із супермаркетів компанія підлітків побила і пограбувала правоохоронця через те, що той зробив їм зауваження.

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